Почему нужно пить какао?

Какао – не только вкус, любимый с детства, но и полезный продукт для организма. В бобах «шоколадного дерева» содержится множество полезных для организма веществ, в особенности для женщин.

Почему стоит пить какао?

Какао поднимает настроение и улучшает сопротивляемость организма – в зернах какао содержится настоящий источник здоровой и активной жизни.

Знаменитый целительный напиток древних индейцев майя готовился из семян шоколадного дерева и имел мало общего с горячим шоколадом или сладким какао с молоком, которым мы привыкли лакомиться сегодня. В оригинальном рецепте в правильных пропорциях смешивались вода, какао и паприка чили, и часто «напиток» ели ложкой.

До сих пор племена, живущие в районе экватора, включают какао в свой ежедневный рацион. Индейцы куна из пограничной зоны Панамы и Колумбии пьют 40 чашек напитка еженедельно. Возможно, именно благодаря такой диете они славятся своим долголетием и никогда не болеют раком, сахарным диабетом или болезнями сердца.

Какао полезнее шоколада

Почему? Во-первых, 1 чайная ложка какао (10 грамм) содержит только 23 ккал, тогда как в одной дольке шоколада содержится свыше 50 ккал. Во-вторых, секретом какао является богатство растительных противоокислителей – флавоноидов, в том числе особенно ценного микроэлемента эпикатехина. Эпикатехин улучшает мозговое кровообращение и краткосрочную память, эффективно снижает артериальное давление. В какао содержится во много раз больше эпикатехина, чем в ягодах, красном вине или зеленом чае.

Люди, которые пьют какао, в два раза меньше подвергаются риску заболеть диабетом или столкнуться с нарушениями работы сердца. Такой положительный эффект на человеческий организм оказывают флавоноиды, которые регенерируют митохондрии - энергетические центры клеток миокарда и каркасных мышц. К сожалению, из-за того, что флавоноиды имеют горький вкус, в промышленном производстве их удаляют из шоколадных плиток, а молоко и сахар дополнительно ослабляют их действие.

Какао является также богатым источником магния, который помогает справиться со стрессом, расслабляет мышцы и помогает строить крепкие кости. Большое количество железа, содержащееся в натуральных какао-бобах - это эффективное оружие против анемии. Хром помогает удержать в крови соответствующий уровень глюкозы. Регулярно лакомясь какао, мы можем изо дня в день чувствовать себя хорошо.

Шоколадное дерево – это единственное растение, которое содержит анандамид. Этот микроэлемент влияет на мозг, вызывая эйфорию и повышая уровень эндорфина. Кроме того, какао повышает в организме уровень серотонина, природного антидепрессанта.

Вместо кофе и для хорошего настроения

Благодаря содержащемуся в какао теобромину, родственному кофеину микроэлементу, чашка какао разбудит утром лучше, чем самый крепкий черный кофе. К тому же, шоколадный напиток способен помочь от изжоги и отрегулировать месячный цикл.

Какао является также богатым источником триптофана, который мозг использует для производства нейромедиатора хорошего настроения – серотонина, а также фенилоэтилоамина, который называют «шоколадным наркотиком». Эти микроэлементы имеют психостимулирующее действие – приводят к эйфории, увеличивают выносливость и способность переносить боль.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова