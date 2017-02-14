Помощь при резком повышении давления

Если давление подскочило внезапно, как его снизить? Подобное состояние может возникнуть как на фоне хронической гипертензии, так и внезапно, вследствие стресса, переутомления.

Если под рукой нет тонометра, обратите внимание на следующие признаки:

острая, пульсирующая боль в висках;

потемнение в глазах;

тошнота, порой доходящая до рвоты;

боли в сердце;

онемение конечностей;

прилив крови к голове.

Хотя вышеперечисленные симптомы появляются при гипертензии достаточно часто, они могут свидетельствовать и о других проблемах, потому, если присутствуют подобные признаки, следует всё-таки найти способ измерить давление и в случае необходимости попытаться его снизить.

Первая помощь при высоком давлении заключается в следующем:

Уложить человека в удобное положение, лучше – полусидя. Любая физическая нагрузка может ухудшить положение, потому вставать, ходить или делать другие активные движения пострадавшему не стоит. Также необходимо снять всю затрудняющую дыхание одежду: расстегнуть тугой ворот рубашки, ослабить пояс и т. д.

Обеспечить приток воздуха в помещение. Открытые нараспашку окна и форточки будут очень кстати.

Ванночка для ног с горячей водой обеспечит отток крови от головы на периферию, что способствует снижению давления.

Если у вас резко повысилось давление, вам поможет правильное дыхание:

В течение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 5-7 секунд (время задержки дыхания нужно определить для себя самостоятельно, чтобы в это время чувствовать себя комфортно, не напрягаться).

Затем сделать выдох, отдохнуть секунд 30-40 и снова глубоко вздохнуть и задержать дыхание на 4-5 секунд дольше предыдущей задержки и т.д.

В целом это упражнение (вдох, задержка дыхания, отдых) нужно выполнить 6-12 раз (в зависимости от самочувствия), с каждым разом чуть увеличивая время задержки дыхания.

После выполнения комплекса пульс становится реже, голова «светлеет».

Народные рецепты при повышенном давлении

Если неизвестно, какие препараты можно принимать пострадавшему, а какие нельзя, то можно попробовать снизить артериальное давление при помощи народных средств.

Мягкими гипотензивными средствами обладают, к примеру, листья малины, ягоды черноплодной рябины, калина (можно заварить с ней чай или просто съесть несколько ягодок).

Подойдут также отвары из пустырника, полевого хвоща или настойка валерианы. Перебарщивать не стоит: вполне достаточно выпить столовую ложку отвара или растворить 25–30 капель настойки на полстакана воды.

Быстро понизить давление могут горчичники, поставленные на икры ног и плечи. В результате тепла происходит расширение сосудов и отток крови, в результате чего давление снижается.

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Евгения Примак