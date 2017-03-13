Новый супер напиток - свекольный сок

Британские медики изучили один из самых «русских» корнеплодов - свёклу - и пришли к выводу, что его сок может творить с человеческим организмом настоящие чудеса.

1. Согласно заключению исследователей, свекольный сок может, во-первых, выступать в роли энергетического напитка. Эксперименты показали, что он увеличивает выносливость человека примерно на 16%, соответственно позволяя ему дольше оставаться физически активным и выдерживать большие нагрузки. Причиной тому - содержащиеся в свёкле соли, которые снижают кислородные затраты организма, увеличивая тем самым его способность сохранять энергию.

Как утверждают учёные, такого эффекта невозможно добиться никакими другими известными человечеству средствами. Они считают, что их открытие могут взять на заметку не только простые люди, но и профессиональные спортсмены: свекольный сок - это, фактически, новый разрешённый вид допинга.

2. Сок очень полезен страдающим метаболическими расстройствами, нарушениями сердечно-сосудистой системы и респираторными заболеваниями.

3. Свекольный сок способен нормализовать давление. Доказано, что даже единовременное употребление сока приводит к заметному снижению кровяного давления уже через час после приёма напитка. Через 3-4 часа снижение достигает своего пика и длится около 24 часов.

Это может стать отличной новостью для миллиардов гипертоников, борющихся с давлением с помощью регулярного приёма таблеток. По статистике, около 25% населения всей планеты страдают от этого недуга, а к 2025 году их доля приблизится к 30%. Тем временем, гипертензия считается причиной около 50% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы и почти 75% инсультов.

Рецепт:

Натертый на терке корень хрена залейте холодной водой и оставьте настаиваться на ночь, наутро добавьте к хрену полстакана морковного сока и полстакана свекольного,можно добавить сок половины лимона и мед по вкусу – он хорошо связывает все вещества вместе.

Принимайте эту смесь 2 раза в день по 1 ст. ложке за 30-40 минут до еды.

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Евгения Примак