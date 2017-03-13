Если болят суставы

Совсем не обязательно постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие препараты или сразу же соглашаться на дорогой модный "укол". Местное лечение компрессами и мазями бывает иногда гораздо эффективнее.

1 столовую ложку меда тщательно размешать с 1 столовой ложкой мелкой соли. Смесь положить на льняную или хлопчатобумажную ткань, накрыть болезненное место, тепло укутать. Применять ежедневно на ночь (утром компресс снять), до исчезновения боли.

3 ст. ложки камфарного масла (купить в аптеке), 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку порошка горчицы перемешать. Положить на лист свежей капусты, обернуть больное место. Тепло укутать. Держать 2-4 часа.

В дополнение к местному лечению:

200 грамм чеснока, 500 грамм клюквы пропустить через мясорубку, добавить 1 кг меда, перемешать. Принимать по 1 ч. ложке три раза в день до еды длительное время.

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Евгения Примак