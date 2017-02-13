Плоский живот за самый короткий срок

Как сделать самую проблемную зону женского тела - живот - самой привлекательной? Несложно - если подобрать действенные упражнения и составить из них хорошую программу. Для вас - супер-программа, с помощью которой всего за 1,5 месяца несложных занятий живот станет плоским и подтянутым.

Неделя 1

Упражнение 1. Для прямых мышц живота.

Исходное положение - лежа на спине, колени согнуты, руки за головой. На счет 1-2-3 поднимите туловище, на счет 4 опустите. Сделайте 10 подходов по 30 повторений.

Важно: не сцеплять руки на затылке (иначе тренируются мышцы шеи, а не пресса).

Упражнение 2. Для косых мышц живота.

И. п. - тоже. На счет 1-2-3 поднимите туловище, направляя его к левой ноге, на счет 4 - опустите. Повторите то же самое в другую сторону. Сделайте 10 подходов по 30 повторений.

Важно: следить за нижним отделом позвоночника - он не должен прогибаться, он должен словно прилипнуть к полу.

Упражнение 3. Для нижних мышц живота.

И. п. - то же. Поднимите туловище и ноги. В течении 5 минут делайте "ножницы" или "шаги".

Важно: Поднимать туловище и ноги на такой уровень, который обеспечит максимальное напряжение мышц живота.

Неделя 2

Все то же самое, только в 1-м и во 2-м упражнениях ноги не на полу, а на стуле, согнутые под прямым углом.

Неделя 3

В основной комплекс добавляется важная деталь - на верхней точке каждого повторения нужно на 2 секунды очень сильно напрячь мышцы пресса.

Неделя 4

Основной комплекс остается прежним, только упражнения делаются в максимально быстром темпе. В идеале - без отдыха.

Неделя 5

Добавьте утяжелители. Вес гантелей (их нужно держать за головой) индивидуальный: для новичков - 0,5-1 кг каждая, для "среднего класса" - 1-2 кг, для продвинутых - от 3 до 5 кг.

Неделя 6

Закрепите результат, совместив нюансы 3-й и 5-й недель.

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Александра Дроздова