Снимаем ночные судороги ног

Большинство людей знакомы с эпизодическими проявлениями состояния, при котором судорогой тянет ноги, точнее мышцы голеней. Это происходит иногда, не причиняя особенных беспокойств. К такому состоянию может привести внезапное воздействие холода на мышечную ткань. Устранится причина — исчезнет и судорога, когда она появится вновь — неизвестно, и переживать не о чем. Беспокойство должны вызывать ситуации, когда тянет ноги по ночам, и характерны частые, длительные сокращения мышц, особенно если они возникают без видимых причин.

Судороги, вызываемые болезнями

Если судорожные приступы повторяются часто без видимых раздражающих факторов, предполагается наличие общего заболевания. Это могут быть нарушения, вызванные сахарным диабетом, деятельностью щитовидной железы, неврологическими, гормональными отклонениями, нарушениями обмена веществ. Своевременная постановка диагноза совместно с доброкачественным лечением основного заболевания в большинстве случаев исцеляет и судорожные сокращения мышц. Тянет ноги при варикозном расширении вен, различных стрессах, чрезмерном напряжении, вызванном переутомлением мышц.

Судороги из-за неправильного обмена веществ

Часто главными причинами ночных судорог является недостаток в организме магния и кальция, принимающих активное участие в передаче нервных импульсов. Плохое усвоение последнего может быть вызвано недостатком витамина D, что, в свою очередь, создает условия для возникновения судорог. Часто тянут ноги при беременности.

Причины нарушения обмена веществ у беременных

Состояние ожидания ребенка может быть причиной недостатка микроэлементов в организме будущей мамы. Такое положение связано с тем, что ребенку для роста требуется большое количество этих веществ. Компенсируется недостаток магния и кальция приемом удвоенной дозы этих элементов.

Лекарственные препараты, способствующие дефициту микро- и макроэлементов

Средства "Маалокс" и "Альмагель" — это те препараты, которые часто используются для устранения изжоги, они могут быть причиной недостатка магния в организме. Обладая обволакивающим действием, эти лекарственные средства защищают желудок от агрессивного действия соляной кислоты. Однако магнию при этом также создаются трудности для усвоения

Физиологические причины

Диетическое питание продуктами, богатыми белком, приводит к затруднению усвоения кальция, вследствие чего тянет ноги. Интенсивное потоотделение выводит магний из организма, вызывая приступы мышечных сокращений.

Оказание первой помощи

Для снятия внезапно возникших судорог икроножных мышц ночью, необходимо босыми ногами встать на прохладный пол, выпрямить туловище. Циркуляция крови в таком положении в мышцах восстанавливается с расслаблением судорожного состояния.

Еще один прием — лежа взяться обеими руками за пальцы, затем через боль с силой потянуть их по направлению к своей груди, пытаясь растянуть сократившуюся мышцу. Можно попытаться ущипнуть стянутую ногу. После этого обязательно сделать ее легкий массаж, лечь, уложив нижние конечности выше головы, чтобы организовать от них отток крови.

Профилактика

Часто тянет ноги от неудобной обуви, для этого ее нужно подбирать с учетом имеющейся проблемы. Нужно избегать перегрузок при любой деятельности.

Улучшает состояние ограничение приема сахара и кофе, отказ от курения, обогащение рациона продуктами, богатыми кальцием и магнием. Массаж, контрастные ванны с добавлением лекарственных трав, теплые носки в холодную погоду, гигиенический уход за ногами, все эти процедуры, кроме избавления от судорог, благоприятно повлияют на весь организм в целом.

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Валентина Соломатина