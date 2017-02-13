Мешки под глазами: как от них избавиться

В списке самых отъявленных врагов женской красоты мешки под глазами занимают далеко не последнее место. Если вы не выспались, устали, выпили лишнее спиртное, перенервничали, отечность на лице немедленно даст о себе знать. Кроме того, причинами этого явления часто становится привычка курить, гормональные изменения в период менструального цикла, употребление большого количества воды. Нередко причиной образования мешков под глазами становится плохая наследственность или хронические заболевания.

Бороться с таким косметическим недостатком, как мешки под глазами, можно разными способами. Некоторые из них мы постараемся рассмотреть в этой статье.

Способ №1: Маски от мешков под глазами.

Самая популярная маска, уменьшающая отечность под глазами, готовится из сырого картофеля. Одну картофелину средней величины нужно очистить и натереть на мелкой терке. Получившуюся массу выкладывают на марлевые салфетки, сворачивают небольшими квадратиками и прикладывают их к глазам на 10-15 минут. Можно просто сварить картофель в мундире, остудить его, разрезать пополам и приложить ломтики к нижним векам. После картофельных масок кожу под глазами нужно обязательно смазать специальным кремом для век.

Самые лучшие маски от мешков под глазами получаются из картофеля, сваренного в мундире.

Еще одна эффективная маска: чайную ложку сметаны смешивают с таким же количеством мелко нарезанной свежей петрушки. Выдерживать такую маску необходимо в течение десяти-пятнадцати минут, а ее остатки удалять влажным ватным диском.

Способ №2: Тонизирование.

Лучше всего освежает и подтягивает тонкую кожу вокруг глаз черный чай. Можно просто смочить ватные тампоны в чайном настое и затем приложить их на непродолжительное время к глазам. Еще можно с той же целью обдать кипятком разовые чайные пакетики, дать им немного остыть, а потом положить на полчаса в морозилку. Затвердевшими пакетиками протираем область вокруг, совершая движения по следующей схеме: на нижнем веке, от внешнего края глаза к внутреннему, а на верхнем, наоборот, от внутреннего к внешнему.

На крайний случай подойдут и кубики обычного пищевого льда. Кстати, для всяких косметических нужд, в том числе и для борьбы с мешками под глазами, неплохо иметь в морозилке лед, специально приготовленный из настоев целебных трав — ромашки, листьев березы или липы.

Способ №3: Крем от мешков под глазами.

Убрать мешки под глазами помогают кремы, в состав которых входят гиалуроновая кислота, экстракты петрушки или шалфея, коллаген и эластин. Хорошо помогают препараты на основе кофе, этот активный ингредиент улучшает отток жидкости вокруг глаз и возвращает коже под глазами упругость.

Способ №4: Гель от мешков под глазами.

Гели от мешков под глазами почти всегда обладают эффектом лифтинга, то есть не только освежают и увлажняют кожу под глазами, но и подтягивают ее, разглаживая мелкие морщинки.

Гель от мешков под глазами обычно оставляет на коже тонкую жирную пленку, которую лучше снять салфеткой.

Способ №5: Мазь от мешков под глазами.

Фанаты народной медицины хорошо знают, что лучше всего справляется с мешками под глазами — мазь от геморроя. И это не прикол и не шутка. Известно, что именно таким образом приводит в порядок лицо своим звездным клиентам популярный московский визажист, которому приходилось работать с Лерой Кудрявцевой, Марией Шукшиной и Анастасией Заворотнюк.

Мало того, с помощью мазей от геморроя расправляются с припухлостями вокруг глаз голливудские актрисы Сандра Баллок и Голди Хоун. Весь секрет в том, что наносить этого чуда-средства нужно совсем немного, у него слишком сильно выражен лифтинг-эффект. И если, не дай Бог, мазь попадет в глаз проблем с раздражением не избежать. А там и до испорченного зрения недалеко.

Можно приготовить качественную мазь от мешков под глазами и в домашних условиях: просто добавить в свой любимый крем для кожи вокруг глаз немного жидкого витамина Е примерно 4-5 капель на 20 г крема. Мгновенного действия он не окажет, зато как средство профилактики вполне годится.

Способ №6: Пластырь от мешков под глазами.

В аптеках в последнее время продают и специальные пластыри от мешков под глазами. Их действие основано на парниковом эффекте: экстракты зеленого чая, алоэ вера, гинкго билоба, красных водорослей и женьшеня, входящие в состав этих пластырей, проникают в глубокие слои кожи, хорошо увлажняют ее и восполняют дефицит витаминов А и С.

Наклеивать пластыри необходимо на очищенную и подсушенную кожу, не допуская образования морщинок и складочек. Выдерживают их обычно в течение 20-25 минут, а затем смазывают кожу легким увлажняющим кремом. Для ежедневного применения пластыри категорически не подходят, пользоваться ими можно не реже двух раз в неделю. Это касается не только первого месяца, как заявляют производители. Дело в том, что со временем такие пластыри при слишком частом употреблении растягивают и деформируют кожу вокруг глаз, что приводит к образованию морщин.

Способ №7: Упражнения от мешков под глазами.

Если ежедневно выполнять несложный комплекс упражнений, то уже через пару месяцев мешки под глазами перестанут вас беспокоить, а кожа вокруг глаз станет более свежей и упругой.

Во-первых, можно вращать глазами то в одну, то в другую сторону, держа при этом голову прямо. Как вариант: опускать и понимать взгляд или переводить его вправо-влево.

Во-вторых, попробуйте сильно зажмурить глаза, а затем их резко распахнуть, причем как можно шире. Это упражнение стоит повторить раз десять.

В-третьих, хорошо подтягивает кожу попеременное закрывание и открывание глаз. В закрытом и открытом состоянии их нужно держать примерно по десять секунд, а количество повторов упражнения постепенно довести до 20-30 раз.

Способ №8: Массаж от мешков под глазами.

В процессе такого массажа в кожу втирается или вбивается крем от синяков под глазами либо крем для ухода за кожей век, которым вы привыкли пользоваться. Делать массаж от мешков под глазами нужно подушечками безымянных пальцев, поскольку их нажимы считаются наименее травматичными.

Для начала можно сделать несколько круговых поглаживающих движений по направлению от внутреннего уголка глаза к внешнему со стороны нижнего века и от внешнего уголка к внутреннему на верхнем веке. Затем в той же последовательности выполняются легкие поколачивающие движения.

Способ №9: Чай от мешков под глазами.

Если образование мешков под глазами связано с большим потреблением жидкости, то стоит подумать о применении мочегонных средств,в частности, травяных чаев, которые продаются в любой аптеке.

Также подумайте о том, чтобы есть как можно меньше соленой, острой и жирной пищи. А во время сна избегайте поз на животе, лицом вниз.

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Александра Дроздова