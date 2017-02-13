Дыхательная гимнастика для похудения

При правильном дыхании происходит активное поступление кислорода в кровь, что ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира, да еще и чувство голода притупляет.

Упражнение «Волна»

Выполнять упражнение следует до еды или вместо нее, например, когда вас одолевает нестерпимое желание поесть. Откажите себе в этом на пару минут, выполнив упражнение, а там, глядишь, и чувство голода притупится.

Эта поза помогает хорошо расслабиться и правильно дышать.

Итак, лягте на пол, согните ноги в коленях и расслабьтесь. Одну руку положите на живот, другую на грудь и начинайте дышать. На медленном глубоком вдохе выпячивайте грудь, а живот старайтесь втянуть. Затем, после короткой задержки дыхания, на вдохе живот надуйте, а грудь втяните. Всего нужно выполнить от 40 до 60 полных дыхательных циклов вдох-выдох.

Упражнение «Лягушка»

Сядьте на стул, ноги согните под прямым углом и расставьте на ширине плеч. Локти поставьте на колени, сожмите левую руку в кулак, обхватите его правой. Обопритесь на кулак лбом. В такой позе роденовского мыслителя полностью расслабьтесь, чтобы в голове не осталось ни одной мысли. Сделайте глубокий вдох носом, наполняя воздухом живот, задержите дыхание на пару секунд и выдохните через рот.

Адепты дыхательной гимнастики рекомендуют делать упражнение в течение 15 минут 3 раза в день.

Упражнение «Лотос»

Можно выполнять сидя на невысоком стуле в позе, как в предыдущем упражнении или, скрестив ноги по-турецки (классическая поза лотоса). Опустите скрещенные руки на перекрестие ног так, чтобы левая ладонь лежала на правой. Язык в это время должен упираться в область за верхними передними зубами. Держите спину ровной, а глаза закрытыми. Первые 5 минут дышите глубоко, уделяйте все свое внимание этому процессу – это так называемое осознанное дыхание. Следующие 5 минут на выдохе полностью расслабьтесь, стараясь дышать как можно более беззвучно, сохраняя при этом глубину вдоха и выдоха. Последние 10 минут дышите в привычном ритме, стараясь максимально расслабиться и очистить мысли.

Как видите, упражнения весьма простые и доступные. Главное – выполнять их правильно и регулярно, и результат непременно вас порадует.

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Алевтина Мармеладова