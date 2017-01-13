Техники, позволяющие избавиться от негативных мыслей

Бывает, вроде бы всё в порядке, а негатив так и лезет в голову. А уж когда всё плохо - тревожные мысли просто не дают нам покоя. Но в них нет никакого толку. Разве они нам помогают? Так давайте же от них избавимся!

1. Техника - отрезание

Как только вы почувствовали, что в ваше сознание закралась негативная мысль, просто отрежьте её. Не надо её анализировать, не надо с ней спорить, не надо защищаться от неё. Просто отрежьте её от себя, и на её место поставьте что-то другое. И ключевой принцип здесь – вы должны сделать это немедленно, в то самое мгновение, как только почувствовали ту самую мысль.

2. Техника - этикетка (которую мы приклеиваем к чему-либо)

Эта техника отличается от первой, она заключается в том, что вместо того, чтобы избавиться, отрезать эту мысль, мы от нее отстраняемся и наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем её со стороны, но не позволяем ей овладеть нами. Вы можете сказать себе, «что со мной происходит?» – сейчас ко мне пришла вот такая-то мысль, но называете вы её уже как бы в кавычках, тем самым определяя её место. И просто наблюдаете за ней.

Негативные мысли имеют над вами власть, только если вы на них реагируете.

3. Техника - преувеличение

Как только вы обнаружили у себя негативную мысль, вы должны преувеличить её до абсурдного. Здесь ключевой момент – сделать её смешной. Вы должны поймать себя на негативной мысли, вы знаете, что сознание – великий обманщик. Вы знаете, что каждый день оно пытается сыграть с вами какую-нибудь шутку. Вы же наблюдательны. Вы заметили её. И вы решаете прибегнуть к технике преувеличения. Это абсурдно, но именно это помогает лишить негативную мысль силы.

4. Техника – противостояние

Все, что нам говорит негативная мысль, мы должны превратить в полную противоположность. Как только к вам пришла мысль «Мне не удастся совершить продажу», вы должны на её место поставить полностью противоречащую ей мысль: «Мне обязательно удастся совершить продажу». Если вам приходит мысль «Мне ни за что не удастся достигнуть финансового успеха», вы должны тут же реагировать полной противоположностью, и сказать себе: «Я обязательно добьюсь огромного финансового успеха». Как только пришла мысль, «Я ни на что не гожусь, я ни на что не способен», вы говорите себе «Я способен на все, я очень необычный человек». Абсолютно невозможно одновременно думать о негативном и позитивном, сознание способно одновременно думать о чем-то одном, если вы выбросите из него негативную мысль и поставите позитивную, вы лишаете негативную мысль власти.

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Александра Дроздова