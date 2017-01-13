Японская методика лечения водой
Вода - уникальное природное вещество, на протяжении тысяч лет человек пользуется водой, но так до конца и не изучил все возможности это жидкости.
Доказано, что основная масса болезней возникает вследствие нехватки воды. Вода универсальный растворитель, который является основным компонентом в обмене веществ, все минералы и микроэлементы растворяются в воде, впитываются в кровь, проникают из клетки в клетку. При дефиците воды возникают нарушения обмена веществ, вследствие чего появляются заболевания.
Сегодня очень популярно в Японии пить воду сразу после пробуждения каждое утро.
Ниже прилагается инструкция по этому методу.
Методика вылечивает следующие заболевания:
- головная боль,
- ломота в суставах,
- болезни сердца,
- артрит,
- учащённое сердцебиение,
- эпилепсия,
- ожирение,
- бронхиальная астма,
- менингит,
- заболевания почек,
- рвота, гастрит, диарея,
- геморрой,
- диабет,
- запоры,
- заболевания глаз,
- болезни матки,
- болезни уха, горла, носа.
Метод лечения.
1. Утром после пробуждения выпить 4 стакана воды по 160 мл (до чистки зубов)
2. Почистить зубы, но не есть и не пить в течение 45 минут.
3. Через 45 минут можно завтракать в обычном порядке.
4. После завтрака, обеда или ужина ничего не пить и не есть в течение 2 часов.
5. Для пожилых или больных людей, кто не может за раз выпить 4 стакана воды можно начать с меньшей дозы и постепенно наращивать до рекомендуемого количества.
Приложенный ниже список даёт рекомендуемое количество дней для основных заболеваний:
1. Высокое давление - 30 дней
2. Гастрит - 10 дней
3. Диабет - 30 дней
4. Запоры - 10 дней
5. Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а, начиная со второй, - каждый день.
Данная методика не имеет побочных эффектов, однако, в начале лечения количество мочеиспусканий может увеличиться. Будет лучше, если вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и сделаете её нормой жизни.
Пейте воду, и оставайтесь здоровыми и активными.Евгения Примак