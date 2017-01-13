Японская методика лечения водой

Вода - уникальное природное вещество, на протяжении тысяч лет человек пользуется водой, но так до конца и не изучил все возможности это жидкости.

Доказано, что основная масса болезней возникает вследствие нехватки воды. Вода универсальный растворитель, который является основным компонентом в обмене веществ, все минералы и микроэлементы растворяются в воде, впитываются в кровь, проникают из клетки в клетку. При дефиците воды возникают нарушения обмена веществ, вследствие чего появляются заболевания.

Сегодня очень популярно в Японии пить воду сразу после пробуждения каждое утро.

Ниже прилагается инструкция по этому методу.

Методика вылечивает следующие заболевания:

- головная боль,

- ломота в суставах,

- болезни сердца,

- артрит,

- учащённое сердцебиение,

- эпилепсия,

- ожирение,

- бронхиальная астма,

- менингит,

- заболевания почек,

- рвота, гастрит, диарея,

- геморрой,

- диабет,

- запоры,

- заболевания глаз,

- болезни матки,

- болезни уха, горла, носа.

Метод лечения.

1. Утром после пробуждения выпить 4 стакана воды по 160 мл (до чистки зубов)

2. Почистить зубы, но не есть и не пить в течение 45 минут.

3. Через 45 минут можно завтракать в обычном порядке.

4. После завтрака, обеда или ужина ничего не пить и не есть в течение 2 часов.

5. Для пожилых или больных людей, кто не может за раз выпить 4 стакана воды можно начать с меньшей дозы и постепенно наращивать до рекомендуемого количества.

Приложенный ниже список даёт рекомендуемое количество дней для основных заболеваний:

1. Высокое давление - 30 дней

2. Гастрит - 10 дней

3. Диабет - 30 дней

4. Запоры - 10 дней

5. Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а, начиная со второй, - каждый день.

Данная методика не имеет побочных эффектов, однако, в начале лечения количество мочеиспусканий может увеличиться. Будет лучше, если вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и сделаете её нормой жизни.

Пейте воду, и оставайтесь здоровыми и активными.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак