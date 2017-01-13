 
           
Статьи / 

Моя семья

Алоэ и оливковое масло от растяжек

Алоэ и оливковое масло от растяжек
 

Растяжки - это извечная женская проблема. Многие в поисках чудодейственного средства отправляются в магазин, даже не подозревая о том, что оно находиться у них на подоконнике. А между тем наши бабушки давно и с успехом использовали сок алоэ специально от растяжек.

Причины появления растяжек

Растяжки возникают на коже из-за наследственной предрасположенности. Особенно часто они проявляются после родов, или если женщина резко сбрасывает вес. В любом случае основной причиной возникновения растяжек можно считать плохую эластичность кожных покровов, ее истончение и внутренние надрывы, замещаемые соединительными волокнами.

Эффективное средство от растяжек на основе сока алоэ и оливкового масла способствует обновлению клеток, питает кожу, даря ей мягкость и бархатистость.

Ингредиенты:

- 0,5 стакана сока алоэ;

- 0,5 стакана оливкового масла;

- несколько капель витамина Е;

- несколько капель витамина А.

Способ приготовления:

Соединить сок алоэ, оливковое масло, витамин Е и витамин А. Все тщательно перемешать. Перелить в баночку полученную массу.

Применение:

Наносить на кожу 2 раза в день – утром и перед сном.

Хранить в холодильнике.

Евгения Примак
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100