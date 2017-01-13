Алоэ и оливковое масло от растяжек
Растяжки - это извечная женская проблема. Многие в поисках чудодейственного средства отправляются в магазин, даже не подозревая о том, что оно находиться у них на подоконнике. А между тем наши бабушки давно и с успехом использовали сок алоэ специально от растяжек.
Причины появления растяжек
Растяжки возникают на коже из-за наследственной предрасположенности. Особенно часто они проявляются после родов, или если женщина резко сбрасывает вес. В любом случае основной причиной возникновения растяжек можно считать плохую эластичность кожных покровов, ее истончение и внутренние надрывы, замещаемые соединительными волокнами.
Эффективное средство от растяжек на основе сока алоэ и оливкового масла способствует обновлению клеток, питает кожу, даря ей мягкость и бархатистость.
Ингредиенты:
- 0,5 стакана сока алоэ;
- 0,5 стакана оливкового масла;
- несколько капель витамина Е;
- несколько капель витамина А.
Способ приготовления:
Соединить сок алоэ, оливковое масло, витамин Е и витамин А. Все тщательно перемешать. Перелить в баночку полученную массу.
Применение:
Наносить на кожу 2 раза в день – утром и перед сном.
Хранить в холодильнике.Евгения Примак