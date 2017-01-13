Алоэ и оливковое масло от растяжек

Растяжки - это извечная женская проблема. Многие в поисках чудодейственного средства отправляются в магазин, даже не подозревая о том, что оно находиться у них на подоконнике. А между тем наши бабушки давно и с успехом использовали сок алоэ специально от растяжек.

Причины появления растяжек

Растяжки возникают на коже из-за наследственной предрасположенности. Особенно часто они проявляются после родов, или если женщина резко сбрасывает вес. В любом случае основной причиной возникновения растяжек можно считать плохую эластичность кожных покровов, ее истончение и внутренние надрывы, замещаемые соединительными волокнами.

Эффективное средство от растяжек на основе сока алоэ и оливкового масла способствует обновлению клеток, питает кожу, даря ей мягкость и бархатистость.

Ингредиенты:

- 0,5 стакана сока алоэ;

- 0,5 стакана оливкового масла;

- несколько капель витамина Е;

- несколько капель витамина А.

Способ приготовления:

Соединить сок алоэ, оливковое масло, витамин Е и витамин А. Все тщательно перемешать. Перелить в баночку полученную массу.

Применение:

Наносить на кожу 2 раза в день – утром и перед сном.

Хранить в холодильнике.

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Евгения Примак