Что делать при отеках

Опухшие ноги — больше, чем простая неприятность. Это болезненное, утомительное состояние, и не всегда его можно победить пассивным отдыхом в кровати.

Причины отеков многочисленны: от длительного сидения во время путешествия до неудобной обуви и плохой работы почек. Рекомендуем не спешить принимать всевозможные лекарственные препараты и обойтись средствами, проверенными не одним поколением.

Что делать при отеках:

1. Охлажденный капустный лист

Капуста поможет избавиться от ужасной припухлости ног. Помести листы в холодильник, прикладывай их холодными к самым проблемным зонам.

2. Питьевая вода

Если ты мало пьешь, особенно в жаркое время года, тело удерживает лишнюю воду и возникают отеки. Пей как можно больше воды — от этой процедуры одни плюсы. Это то, что в первую очередь рекомендуют делать при отеках врачи-нутриционисты.

3. Вареный рис с содой

Смешай немного отварного риса с содой и приложи этот компресс к ноге. Отек уйдет чрезвычайно быстро.

4. Эвкалиптовая ванночка

Ванночка с добавлением пары капель эфирного масла эвкалипта — средство для моментального избавления от отеков. Эвкалипт поможет простимулировать кровообращение, и ноги сразу почувствуют себя лучше.

5. Ванночка с морской солью

Ванночка с морской или гималайской солью: экспресс-средство против отеков. Несколько столовых ложек соли просто добавь в таз с водой.

6. Магний в продуктах питания

Если в организме хватает магния, отеки не страшны. Ешь больше продуктов с этим полезным элементом: зеленые листовые овощи, какао, орехи, гречневая каша, овсяные хлопья, яйца — доступная еда для укрепления здоровья.

7. Лёд

Если приложить к ногам лёд, кровеносные сосуды сузятся, и пройдет дискомфорт.

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Евгения Примак