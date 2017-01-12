Маленький "апельсинчик" - кумкват

Малоизвестный экзотический фрукт, который относится к семейству цитрусовых - кумкват, полезные свойства которого стоит знать. Кушают этот фрукт вместе с кожурой, что даёт прекрасное сочетание вкусов (кожура - сладкая, мякоть - кислая).

Это не только очень вкусный, но ещё и очень полезный фрукт. Полезные свойства кумквата обуславливает его химический состав: витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, Р. Минеральные вещества: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, натрий, марганец, железо, медь и ряд других.

Употребление этого фрукта снимает ощущение жажды, помогает работе пищеварительной системы, укрепляет нервную систему, помогая противостоять стрессам и депрессиям.

Кумкват употребляют для снятия похмелья и его проявлений.

Кожура плодов богата эфирными маслами, и обладает сильным бактерицидным действием. Она прекрасно помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей.

В кожуре содержится большое количество фурокумарина, который предупреждает развитие грибковых заболеваний.

Плоды кумквата оказывают противовоспалительный эффект, поэтому они активно применяются для профилактики заболеваний желудка и кишечника. Особенно полезны плоды при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Этот фрукт рекомендуют включать в рацион питания всем, кто живёт в неблагоприятных экологических условиях. Плоды кумквата очень чисты, так как обладают свойством не накапливать в себе нитраты и прочие опасные вещества.

В кумквате сочетаются уникальные свойства, с одной стороны он действует на организм успокаивающе, а с другой бодряще, стимулирующее.

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Мария Зимина