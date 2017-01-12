Сельдерей для женского здоровья

Каждая из нас хочет быть здоровой и хорошо выглядеть. Иметь стройную фигуру, гладкую кожу, блестящие волосы и крепкие ногти. Для этого каждой женщине необходим полный набор витаминов, минеральных солей и других полезных веществ. Ну, а для сохранения стройности нужны полезные, но в тоже время, низкокалорийные продукты. Всеми этими качествами обладает сельдерей.

Диетологи говорят, что этот продукт обладает отрицательной калорийностью. Это значит, что он обладает низкой калорийностью. А вот на его переваривание организму требуется гораздо больше калорий. От этого сельдерей так эффективно способствует похудению. Кроме того, в нем содержится довольно много жидкости, которая практически вымывает из организма вредные вещества, продукты распада.

Помимо очищения организма от токсинов, применение этого овоща эффективно нейтрализует вред от канцерогенов, попадающих в кровь во время курения. Поэтому курящим женщинам нужно регулярно есть блюда из сельдерея, чтобы приостановить процесс старения кожи. Всем известно, что курение сильно ускоряют этот процесс. А кровь сельдерей чистит очень эффективно. Поэтому у любителей этого продукты всегда чистые кожные покровы, редко бывают высыпания, прыщи, угри.

Кроме того, сок сельдерея оказывает противомикробный, антисептический эффект, а также снижает болезненные ощущения. Поэтому его используют для лечения ран, порезов, ожогов. Свежевыжатый сок используют для снятия раздражения, покраснения с глаз. Промывание соком снимает усталость с глаз, желает здоровым взгляд.

Говоря о том, чем полезен сельдерей для женщин, нельзя не остановиться еще на одном его свойстве. Дело в том, что регулярное употребление его сока способствует эффективному укреплению сосудов. Поэтому при первых проявлениях варикозной болезни, при возникновении сосудистой сеточки, нужно начинать пить сельдерейный сок.

Ну и еще одно его свойство: регулярное употребление блюд из этого растительного продукта, повышает либидо. Внешне это делает женщину еще более привлекательной, продлевает молодость, улучшает женское здоровье.

Применение в кулинарии

В основном, это овощное растение применяют для приготовления салатов, холодных закусок, овощных гарниров. Также из него готовят диетический суп, который входит во многие диеты. Зеленые стебли растения можно также использовать как съедобное украшение праздничных блюд. Для употребления используют все растение целиком. Сам корень и стебли растения замечательно дополняют и сочетаются друг с другом.

Например, корень вместе с черешками можно тушить, запекать вместе с мясными продуктами. Если смешать овсяные хлопья пополам с тертым корнем, можно нажарить диетических котлет. Продукт также хорош в сочетании с яблоками, поэтому можно использовать эти продукты для приготовления салата. Для разнообразия туда же можно добавить морковку, и даже ананас. Черенки можно солить, а из корнеплодов готовить лечебный сок.

Противопоказания

Одним из главных противопоказаний, когда женщинам нельзя употреблять сельдерей, является беременность. Также не рекомендуют включать его в питание при эпилептических припадках, при обострении язвенной болезни. В этом случае, блюда из сельдерея могут еще больше усугубить течение болезни.

В заключении хочется сказать, что всем женщинам, если не имеется противопоказаний, полезен сельдерей. Поэтому его нужно включать в рацион, готовить из него вкусные и полезные блюда. Благодаря своему богатому составу, он эффективно тормозит процессы старения, помогает очиститься организму. Он продлевает молодость, дарит здоровье и красоту.

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Алевтина Мармеладова