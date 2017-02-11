Домашние средства, которые помогут скрыть седину

Несмотря на то, что появление седых волос связано с генетикой и возрастом, на этот процесс также могут влиять стрессы, нездоровый образ жизни и некоторые другие факторы. Эти белые волоски, которые появляются чаще всего после 40, для многих становятся сигналом старения.

Итак, вот 5 средств, которые помогут задержать появление седых волос:

Шалфей

Эту траву рекомендуют тем, у кого каштановые волосы. Сделайте настойку из нескольких листьев шалфея с черным чаем и добавьте в нее пол-литра кипящей воды. Дайте средству остыть и используйте его в качестве ополаскивателя для волос.

Розмарин

Если у вас еще более глубокий темный цвет волос, то попробуйте это средство. Добавьте 4 ложки розмарина в пол-литра воды. Это также полезно для укрепления корней и улучшения состояния кожи головы. Используйте бутылочку для спрея, чтобы разбрызгать настойку по волосам. Делайте так каждый день и волосы станут немного темнее.

Ромашка и куркума

Эти травы подходят для светлых волос. Настойка поможет восстановить золотой блеск волос, который скроет седину. 4 столовых ложки на литр фильтрованной воды. Используйте в качестве ополаскивателя. Если хотите придать волосам оттенок меда, то добавьте еще 2 столовых ложки куркумы.

Авокадо и аргана или кокосовое масло

Это три лучших друга, когда речь заходит о седых волосах. Смешайте эти компоненты в маску для волос, нанесите ее и накройте голову горячим полотенцем. Подождите 20 минут, а затем смывайте теплой водой.

Магнолия

Используйте столовую ложку магнолии и чашку горячей воды. Когда все охладится, то используйте в качестве ополаскивателя на чистые волосы. Эта настойка придаст волосам более ровный тон.

Яйцо, орех и розмарин

Вам понадобятся 2 листочка грецких орехов, 5 измельченных орехов, 1 яичная скорлупа и горсть розмарина. Смешайте и сделайте пасту, которую вы сможете использовать в качестве маски для волос. Побудьте с ней час, а потом смойте большим количеством воды. Делайте это раз в неделю.

Розмарин и шалфей

Вам понадобится 3 столовых ложки каждой из этих трав и кипящая вода. Хорошо размешайте и дайте настояться 10 минут. Когда остынет, процедите и используйте в качестве ополаскивателя. Не смывайте водой.

Хна и лимонный сок

Используйте 3 столовых ложки порошкообразной хны и столовую ложку лимонного сока. Перемешайте и сделайте пасту. Намажьте на волосы и покройте их полиэтиленом. Походите так 3 часа, а потом смойте. Хна придаст волосам красноватый оттенок при регулярном нанесении.

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Алевтина Мармеладова