Домашние средства, которые помогут скрыть седину
Несмотря на то, что появление седых волос связано с генетикой и возрастом, на этот процесс также могут влиять стрессы, нездоровый образ жизни и некоторые другие факторы. Эти белые волоски, которые появляются чаще всего после 40, для многих становятся сигналом старения.
Итак, вот 5 средств, которые помогут задержать появление седых волос:
Шалфей
Эту траву рекомендуют тем, у кого каштановые волосы. Сделайте настойку из нескольких листьев шалфея с черным чаем и добавьте в нее пол-литра кипящей воды. Дайте средству остыть и используйте его в качестве ополаскивателя для волос.
Розмарин
Если у вас еще более глубокий темный цвет волос, то попробуйте это средство. Добавьте 4 ложки розмарина в пол-литра воды. Это также полезно для укрепления корней и улучшения состояния кожи головы. Используйте бутылочку для спрея, чтобы разбрызгать настойку по волосам. Делайте так каждый день и волосы станут немного темнее.
Ромашка и куркума
Эти травы подходят для светлых волос. Настойка поможет восстановить золотой блеск волос, который скроет седину. 4 столовых ложки на литр фильтрованной воды. Используйте в качестве ополаскивателя. Если хотите придать волосам оттенок меда, то добавьте еще 2 столовых ложки куркумы.
Авокадо и аргана или кокосовое масло
Это три лучших друга, когда речь заходит о седых волосах. Смешайте эти компоненты в маску для волос, нанесите ее и накройте голову горячим полотенцем. Подождите 20 минут, а затем смывайте теплой водой.
Магнолия
Используйте столовую ложку магнолии и чашку горячей воды. Когда все охладится, то используйте в качестве ополаскивателя на чистые волосы. Эта настойка придаст волосам более ровный тон.
Яйцо, орех и розмарин
Вам понадобятся 2 листочка грецких орехов, 5 измельченных орехов, 1 яичная скорлупа и горсть розмарина. Смешайте и сделайте пасту, которую вы сможете использовать в качестве маски для волос. Побудьте с ней час, а потом смойте большим количеством воды. Делайте это раз в неделю.
Розмарин и шалфей
Вам понадобится 3 столовых ложки каждой из этих трав и кипящая вода. Хорошо размешайте и дайте настояться 10 минут. Когда остынет, процедите и используйте в качестве ополаскивателя. Не смывайте водой.
Хна и лимонный сок
Используйте 3 столовых ложки порошкообразной хны и столовую ложку лимонного сока. Перемешайте и сделайте пасту. Намажьте на волосы и покройте их полиэтиленом. Походите так 3 часа, а потом смойте. Хна придаст волосам красноватый оттенок при регулярном нанесении.Алевтина Мармеладова