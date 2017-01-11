Травы для гемоглобина

Состав этого травяного чая можно варьировать, что-то в него добавлять, а что-то удалять, но базовая часть остаётся примерно одна и та же.

Основу составляют плоды шиповника. Имейте в виду, что виды и сорта шиповника бывают разные, наиболее витаминный и лучше всего подходящий для заваривания шиповник имеет продолговатые, вытянутые плоды. Перед завариванием их лучше разломать, а не класть целыми.

Дополнительными витаминизирующими компонентами выступают ягодники, то есть высушенные листья ягодных кустарников: чёрной смородины, малины, облепихи, ежевики и др.

Также очень хорошим (но не обязательным) дополнением в этот витаминный сбор являются собранные в лесу части дикорастущих растений: лист земляники, кипрей узколистный (копрский чай), цветки медуницы, клевера, корень лопуха, хвощ полевой, корень одуванчика, пустырник, душица, зверобой, плоды боярышника и ягоды красной рябины.

По причине большого количества входящих в состав чая компонентов каждый из них берётся для заваривания в очень маленьком количестве. Даже шиповник – всего 3-4 штучки на 1,5-литровый термос.

На лето, когда пища и так очень натуральная, разнообразная и богатая витаминами, в употреблении такого чая лучше делать перерыв, чтобы организм «отдыхал» и слишком не зацикливался на одних и тех же травах.

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Евгения Примак