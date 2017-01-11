Продукты для красивой кожи лица

Грамотный рацион питания поможет надолго сохранить кожу лица красивой и сияющей, избавиться от прыщиков, расширенных пор, чрезмерного жирного блеска, мешков под глазами.

1. Морковь.

Кладезь бета-каротина, который стимулирует процесс восстановления клеток.

2. Помидор.

Это мощный антиоксидант ликопин, который защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей, нормализует давление.

3. Банан.

Устраняет мешки под глазами. Съешьте 1 банан перед сном и вас не посетит бессонница.

4. Овсянка.

Завтрак из овсянки – правильный путь к красоте. В ней содержатся ценные элементы: железо, кальций, магний. Это ценный источник клетчатки. Организм очищается, а кожа выглядит прекрасно!

5. Чечевица.

Источник цинка, который способен улучшать цвет лица и придавать коже сияющий вид. Происходит уменьшение образования кожного сала, кожа избавляется от жирного блеска и прыщиков естественным образом.

6. Крапива.

Чай из крапивы обладает противовоспалительными свойствами, способен значительно улучшать внешний вид кожи, очищать от прыщей.

7. Мята.

Всем известно, что проблемы с желудком и состоянием кожи взаимосвязаны. Мятный чай успокаивает нервную систему, способствует нормальному пищеварению, имеет очищающий эффект.

8. Артишок.

Содержит большое количеством антиоксидантов, что обеспечивает коже свежий привлекательный вид.

9. Свекла.

Огромная польза свеклы для красоты кожи неоспорима. В свекле много калия, магния, железа, кальция, полезных для цвета и общего состояния кожи.

10. Красный виноград.

Многочисленные исследования показали, что красный виноград замедляет процесс старения кожи. Стоит включить и его в свой рацион питания.

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Алевтина Мармеладова