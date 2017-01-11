Маска на основе зеленого чая стирает морщины
Эта маска делается курсом в течение 6-8 недель через каждые 3-4 дня.
Затем, для поддержания эффекта, можно делать 1-2 раза в неделю эти или другие омолаживающие маски.
Состав маски
1 ст. ложка измельченного зеленого чая
½ ст. ложки какао-порошка
1 ч. ложка жидкого меда
кипяченая горячая вода (80°С)
Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже.
Приготовление
Смешайте зеленый чай с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой несколько суховатой кашицы.
Дайте получившейся массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте к маске мед, если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.
Применение
Все тщательно перемешайте и наложите готовую маску на чистую слегка влажную кожу.
Через 20 минут маску смойте прохладной водой.Мария Зимина