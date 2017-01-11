Маска на основе зеленого чая стирает морщины

Эта маска делается курсом в течение 6-8 недель через каждые 3-4 дня.

Затем, для поддержания эффекта, можно делать 1-2 раза в неделю эти или другие омолаживающие маски.

Состав маски

1 ст. ложка измельченного зеленого чая

½ ст. ложки какао-порошка

1 ч. ложка жидкого меда

кипяченая горячая вода (80°С)

Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже.

Приготовление

Смешайте зеленый чай с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой несколько суховатой кашицы.

Дайте получившейся массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте к маске мед, если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.

Применение

Все тщательно перемешайте и наложите готовую маску на чистую слегка влажную кожу.

Через 20 минут маску смойте прохладной водой.

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Мария Зимина