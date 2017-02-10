Рецепты очищающих настоев трав

Очищение организма травами делится на несколько этапов. На первом этапе организм избавляется от всевозможных паразитов, грибков, полипов в кишечнике и, как результат, от запоров, папиллом и прочего. На втором этапе происходит выведение солей из суставов, а на третьем – очищение крови и сосудов. Четвертый этап предполагает очищение бронхов и легких, затем, на пятом этапе, проводится очищение почек, и, как результат, шестой этап предполагает повышение иммунитета.

Первое условие правильного очищения организма – вы должны регулярно принимать витамин Е, то есть кушать больше моркови, кураги, тыквы и абрикосов, желтых и оранжевых плодов. Второе – вы должны регулярно принимать настои трав, которые способствуют очищению организма. Вот несколько рецептов таких настоев.

Настой из листьев черной смородины. Измельчите молодые листья черной смородины, возьмите полторы столовые ложки этой зеленой смеси, залейте кипятком (поллитра), оставьте настаиваться до полного остывания. Этот отвар нужно принимать по полстакана трижды в день.

Очищающий настой из шиповника. Плоды шиповника, лучше свежие, но сгодятся и сушеные, измельчить, залить крутым кипятком (поллитра), прокипятить в течение десяти минут, затем сутки настоять. Этот настой нужно принимать после еды два раза в день. Чем длительнее вы принимаете настой, тем выше результаты.

Очищающий настой из подорожника. Заливаем кипятком измельченные листья подорожника в пропорции больше трех столовых ложек подорожника на стакан кипятка, оставим настояться на двадцать минут, а затем принимайте несколько раз в день по паре столовых ложек.

Очищающий настой с кукурузными рыльцами. Возьмите 4,6 столовых ложек кукурузных рыльцев, залейте их двумя стаканами кипятка, прокипятите на огне в течение двадцати минут, затем оставьте до остывания и принимайте 4 раза в день по 40 миллилитров.

Отвар овса - чудесное очищающее средство. Овес чрезвычайно эффективен дял очищения организма. Возьмите 2 стакана овса, залейте литром крутого кипятка, настаивайте минут двадцать, а затем процедите. Настой принимайте несколько раз в день по 10 миллилитров, предварительно подогрев.

Брусничный очищающий настой. Листья брусники нужно собрать или ранней весной, или поздней осенью, но только не летом, поскольку в этот момент он неэффективен. Лист брусники заваривается как чай, пьется регулярно, но обязателен перерыв: после трех недель применения нужно сделать на пару недель перерыв. Очень эффективен брусничный чай для предупреждения ревматизма и подагры, к тому же он избавляет суставы от солей.

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Валентина Соломатина