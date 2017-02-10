Убираем морщинки на лбу

С годами на коже лба в силу различных факторов появляются морщинки, которые являются настоящей бедой для красавиц. Сегодня расскажем, как в домашних условиях приготовить уникальные эффективные средства, как для регулярной профилактики данной проблемы, так и для её устранения.

Рецепт первый.

Чтобы избавиться от морщин на коже лба народная медицина рекомендует ежедневно проводить массаж проблемных участков, используя кокосовое масло. Для проведения процедуры следует просто налить в ладони две чайных ложечки подогретого на водяной бане масла и нежно помассировать кожу в течение пяти – пятнадцати минут. По окончании процедуры протрите кожу влажной салфеткой или косметическим ватным диском, смоченным в соке алоэ.

Рецепт второй.

Для того чтобы приготовить маску против морщинок на лбу необходимо измельчить до состояния пюре мякоть папайи и ананаса (в одинаковых пропорциях), после чего смешать её с двумя чайными ложечками жидкого мёда и нанести на лоб тонким ровным слоем. Примерно через пятнадцать – двадцать пять минут удалите остатки маски, смыв её проточной горячей водой. После такой процедуры народная медицина рекомендует протереть кожу льдом, который нужно приготовить заранее из настоя луговых трав.

Рецепт третий.

Ещё одна эффективная маска для быстрого устранения морщин на лбу готовиться следующим образом. Необходимо просто смешать в чистой чашке один яичный белок с порошком корицы, после чего нанести получившуюся массу круговыми лёгкими массажными движениями на кожу лба и оставить на пятнадцать минут (до образования плотной плёночки). Удалите скраб-маску при помощи ватного тампона смоченного в тёплой воде и увлажните кожу любым кремом.

Рецепт четвёртый.

Необходимо приготовить пюре из одного среднего спелого помидора, после чего распределите его равномерно по всей плоскости кожи лба и оставьте на пятнадцать минут. По завершении указанного срока смойте средство тёплой водой.

Рецепт пятый.

Также против морщин на лбу отлично помогает касторовое масло. Для проведения процедуры необходимо пропитать небольшой кусочек натуральной ткани, подогретым на водяной бане касторовым маслом, после чего наложить такой компресс на лоб на двадцать минут. Проводите процедуру не менее двух раз в неделю.

Рецепт шестой.

Необходимо залить одну большую (столовую) ложку пекарских свежих дрожжей (измельчённых) небольшим количеством подогретого на водяной бане молока и размешать ингредиенты до состояния однородной массы. Теперь добавьте туда же одну чайную ложечку мёда, перемешайте и оставьте ёмкость со смесью в тёплом месте, накрытой крышкой на двадцать пять минут. По истечении указанного времени смешайте массу с одним свежим желтком и столовой ложкой оливкового масла. Готовую маску нанесите на кожу лба и оставьте на сорок минут. Удалите её остаток после процедуры, умывшись тёплой водой. Делайте маску через день по вечерам на протяжении двух месяцев.

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Александра Дроздова