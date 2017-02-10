8 простых способов продлить жизнь
Известный английский психолог Луиза Аткинсон, опираясь на свой многолетний опыт и последние медицинские исследования, составила перечень из нескольких достаточно простых правил, соблюдение которых может не только оказать существенную пользу здоровью, но и продлить жизнь любому человеку.
№ 1. Чашка чая в день
Как показали сразу несколько научных исследований, особые компоненты чая способствуют снижению уровня гормонов стресса, расслаблению кровеносных сосудов и даже увеличивают выживаемость после сердечного приступа на 28%.
№ 2. Дышите через соломинку
Уделяйте хотя бы 2-3 минуты в день выполнению следующего упражнения: делайте глубокие длинные вдохи через соломинку. Это позволит Вам дышать более глубоко, что, в свою очередь, улучшит работу и мощность Ваших лёгких, замедлит пульс и снизит артериальное давление.
№ 3. Ходите пешком
Многочисленные исследования говорят, что даже недолгая прогулка, совершаемая ежедневно, благотворно влияет на работу мозга и замедляет процесс старения памяти.
№ 4. Ешьте больше лука
80 граммов этого легкодоступного продукта способны существенно сократить риск развития рака яичников, гортани и колоректального рака, а также в целом укрепить иммунную систему благодаря в обилии содержащемуся в луке кверцетину.
№ 5. Не держите яркоокрашенные фрукты в холодильнике
Хранение плодов в условиях комнатной температуры повышает их целебные свойства, согласно исследованию, проведённому министерством сельского хозяйства США. Такие яркие фрукты, как, например, помидоры, дыни, арбузы и грейпфруты содержат в себе много ликопина, бета-каротина, перерабатываемого организмом в витамин A, и каротиноидов, количество которых постоянно растёт, но только не при низкой температуре.
№ 6. Улыбайтесь шире
Широкая улыбка запускает в организме выброс определённых химических веществ, которые могут заставить Вас чувствовать себя счастливей, тем самым, улучшив Ваше психическое состояние, являющееся одной из важнейших движущих сил в повышении иммунитета.
№ 7. Жуйте 20 раз
Прожёвывая пищу 20 раз, Вы не только уменьшите количество поступающих в организм калорий, но и до 50% сможете сократить развития диабета 2-го типа.
№ 8. Сплетничайте на здоровье
Результаты исследования, проведённого учёными из Гарвардской медицинской школы, показали, что хорошие сплетни в кругу друзей всего за 20 минут повышают уровень гормона прогестерона, снижающего тревожность и стресс.Валентина Соломатина