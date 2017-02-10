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5 скрабов для тела домашнего приготовления

5 скрабов для тела домашнего приготовления
 

Твоя кожа нуждается в еженедельном глубоком очищении, и скраб для тела в этом - твой лучший помощник. Мы подобрали для тебя 5 лучших рецептов.

Зимой твоя кожа нуждается в постоянном питании и увлажнении, но наносить крем или бальзам для тела на неочищенную кожу вовсе нет смысла. Возьми себе за правило раз в неделю делать процедуру скрабирования – так ты глубоко очистишь кожу, удалишь омертвевшие клетки, а после этого хорошенько напитаешь кожу тела.

Сердцем скраба являются абразивные частицы – соль, сахар, помолотые косточки плодов. Такие компоненты доступны каждой из нас, именно поэтому наши рецепты эксфолиантов содержат эти простые, но эффективные вещества.

1. Увлажняющий крем и тростниковый сахар.

Самый быстрый и легкий вариант приготовления скраба: выдави немного крема для тела и добавь 2 ложки тростникового сахара. Такой пилинг способствует хорошему отшелушиванию и одновременному питанию кожи. Нанеси полученную пасту на тело нежными круговыми движениями, затем смой водой или смети гранулы сахара полотенцем.

2. Глубоко увлажняющий банановый скраб.

Шикарный рецепт приготовления средства 2-в-1: питательной маски и отшелушивающего скраба в домашних условиях. Все, что тебе понадобится, это спелый банан, три столовых ложки сахара и несколько капель эфирного масла. Смешай в блендере все ингредиенты, затем нанеси банановую смесь на тело, проработай массажными движениями и смой водой.

3. Морская соль, мед и алое вера.

Тебе наверняка известны питательные и увлажняющие свойства мёда. Экстракт алое вера является проводником полезных компонентов внутрь кожи. Данный рецепт скраба похож на тот, который используют в SPA-центрах, только в этом случае ты экономишь деньги и самостоятельно наслаждаешься процессом отшелушивания в приватных домашних условиях. Для приготовления пилинга возьми стакан морской соли (мелкого помола), смешай с тремя ложками мёда и добавь ложку сока алое вера. Тщательно перемешай все ингредиенты и нанеси скраб на тело, удели особое внимание коже на локтях, коленях, бедрах и ягодицах.

4. Цитрусовая соль.

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Великолепный вариант скраба для утреннего применения. Пробуждает и освежает кожу. Запах этого скраба скрасит твой день, зарядит тебя энергией, а кожу сделает гладенькой и шелковистой. Половину стакана соли смешай с оливковым маслом и добавь к смеси лимонный или апельсиновый сок. Перед душем нанеси пилинг на кожу, втирая легкими массажными движениями. АХА-кислоты, содержащиеся в цитрусовых, нежно очищают омертвевшие клетки кожи и восстанавливают внутренние процессы. После такого средства ты сама увидишь великолепное сияние и бархатистость кожи.

5. Кофейный скраб для тела.

Кофейный скраб для тела отлично подходит для жирной кожи, ведь кофе подсушивает кожу и восстанавливает баланс. Этот вид скраба также станет полезным, если ты борешься с назойливым целлюлитом. Экстракты кофе укрепляют и подтягивают кожу тела. Все, что тебе нужно для приготовления эксфолианта, это столовая ложка молотого кофе и еще одна ложка кокосового или оливкового масла. Хорошо смешай компоненты и нанеси на кожу тела, особенно тщательно проработай проблемные зоны – ягодицы и бедра. Для идеального результата в борьбе против «апельсиновой корки» используй кофейный скраб два раза в неделю.

Алевтина Мармеладова
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