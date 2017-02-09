Как стимулировать сжигание жира?

Регулярно делаете физические упражнения, следуете диете и все не можете потерять вес? Проблема в обмене веществ.

Чтобы его восстановить, воспользуйтесь следующими советами:

Ешьте регулярно

Ешьте пять раз в день, через каждые три часа, всегда в определенное время.

Исследования показали, что люди, которые потребляют 1100 калорий в день в два приема пищи, теряют вес медленнее, чем те, что съедают то же количество еды за 5 приемов.

Также, благодаря регулярному питанию уровень инсулина в крови остается стабильным, в результате, вас не будет беспокоить чувство голода и слабости.

Нет перекусам

Между пятью приемами пищи разрешается пить только воду и чай.

Это нужно для того, чтобы организм использовал жировые отложения, накопленные ранее, и сжигал их более интенсивно. Процесс будет проходить медленнее, если продуктов для переработки будет в избытке.

Остерегайтесь голода

Как только к вам приходит чувство голода, организм начинает бить тревогу и работать не в сторону сжигания жиров, а в сторону их накопления.

Кроме того, когда вы голодны, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который разрушает белки, способствует накоплению жира, а также повышает уровень глюкозы в крови.

Повысьте термогенез

После приема пищи ваше тело разогрето как после тренировки.

Ускоряется сердечный ритм, кровяное давление повышается, и организм использует энергию для переваривания пищи. Это явление называется термогенезом.

Поэтому, чтобы каждый прием пищи способствовал сжиганию жиров, обеспечьте организм правильными продуктами, дабы занять его работой. К слову, на переваривание белков уходит больше энергии, чем на переваривание углеводов.

30 минут на упражнения

Ничто не способствует сжиганию жира лучше, чем движение. Для этого подойдут длинные и однообразные упражнения, в которых задействовано большое количество мышц.

Это возможно в аэробных занятиях, езде на велосипеде, беге. Важно, чтобы тренировка продолжалось в течение 30 минут, так как в начале мышцы сжигают гликоген (излишки глюкозы), через 30 минут после начала организм черпает энергию из жировых отложений в организме.

Недавние исследования показывают, что и короткие, но очень интенсивные тренировки достаточно эффективны.

Используйте природные «сжигатели» жира

К ним относятся цитрусовые, зеленый чай, кофеин, экстракт имбиря, перец, какао и малина.

Сжигать жир, а не мышцы

Если вы интенсивно тренируетесь, но при этом неправильно питаетесь, тогда вряд ли работа над своим телом принесет вам должный эффект.

Чтобы получить красивые мышцы и при этом не иметь лишних жирков, за два часа до тренировки съедайте еду, состоящую на 80% из белков и на 20% из углеводов. То же самое съешьте через час после тренировки.

Белки и углеводы тормозят разрушение мышц во время физических нагрузок, помогают их восстановлению после.

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Алевтина Мармеладова