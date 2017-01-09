Удивительно красивая кожа

Рис очень хороший антиоксидант и адсорбент. Он выводит лишнюю жидкость и впитывает все, что вредно для кожи. Для приготовления косметики из риса нужна рисовая мука, для этого рис нужно перемолоть в кофемолке.

Первое - это скраб: 2-3 чайные ложки рисовой муки смешиваем с одной чайной ложкой мёда и одной столовой ложкой теплой воды. Нанести на лицо, массировать в течении 10-15 мин., смыть.

Второе - это питательная маска: Взять 2-3 чайные ложки рисовой муки и смешать с одной столовой ложкой растительного масла и одной чайной ложкой сока лимона. Нанести на лицо на 15 мин., смыть теплой водой

Для ухода за телом.

Рисовую муку и молотый кофе смешиваем в равных частях и разводим молоком до сметанообразного состояния. Нанести на тело на 10-15 мин., смыть. Один раз попробовав это средство, вы навсегда откажетесь от мыла и разных гелей для душа. Кожа после этого скраба выглядит молодой и сияющей.

Для кожи ног.

Стакан риса отвариваем в трёх литрах воды до готовности зерен. Как только отвар остынет настолько, что его смогут терпеть ноги, опускаем их в него и держим до остывания. Кожа увлажняется и выглядит, как у младенца.

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Александра Дроздова