Овес – волшебное зернышко

Овес — самый обыкновенный, казалось бы, злак. Но это только на первый взгляд. На самом же деле это самый настоящий кладезь полезных веществ. Именно благодаря богатейшему составу овес широко используется в народной медицине.

В зернах этого злака содержится клетчатка, необходимые организму белки, аминокислоты: триптофан и лизин. Богат овес и эфирными маслами, содержит камедь и витамины: В1, В2, В6, витамин К, каротин и кислоты (щавелевая, эруковая, молоновая). В овсе найдены магний и калий, хром и фосфор, марганец, железо, никель, йод, фтор и цинк. Зерно овса богато серой. Одним словом, овес — бесценный продукт здорового питания.

Овес является отличным средством для выведения шлаков из организма, нормализации веса и улучшения обмена веществ. Кроме того, это незаменимый помощник в лечении заболеваний печени. Овес помогает выводить из организма вредные вещества. Именно благодаря этому он так полезен при длительном приёме медикаментов и алкоголя.

Зерна овса способствуют поддержанию нормального уровня холестерина и сахара в крови, помогают очищению сосудов от атеросклеротических бляшек.

Этот ценный злак способствует лечению болезней суставов, восстановлению нормального сердечного ритма и укреплению сердечно-сосудистой системы. Он благоприятно воздействует на нервную систему и жизненную энергию человека.

Хотите иметь крепкие ногти, здоровые волосы и кожу? И в этом поможет овес.

Овес — это не только овсяная каша или кисель из овса, который, кстати говоря, совершенно незаслуженно забыт многими хозяйками. Очень полезен отвар овса. И приготовить его совсем несложно.

В профилактических целях отвар этого злака готовят так: неочищенные и непротравленные зерна овса необходимо измельчить, используя кофемолку. Измельченный овес нужно засыпать в термос и залить кипятком из расчета 1 столовая ложка смеси на 1 стакан кипятка. Полученную смесь настаивать в термосе 12 часов, после чего процедить и пить. Принимать отвар следует по два стакана три раза в день за полчаса до еды или между приемами пищи в течение месяца.

Если же речь не о профилактике, и организм уже просит помощи, то на каждый случай есть особый рецепт отвара овса:

Очищение печени. В кастрюлю необходимо налить 1,5 литра воды, а в воду опустить серебряный предмет. Например, ложку. После того как вода закипела, серебряный предмет необходимо извлечь, а в воду засыпать 150 граммов неочищенного овса, овес томить на маленьком огне 15 минут, затем настаивать в течение 2 часов, укутав кастрюлю одеялом или толстым полотенцем. Настоявшийся отвар процедить и пить 3 раза в день по пол-литра за 30 минут до еды. Курс — 10-15 дней.

Лечение бессонницы. Промыть 500 граммов зерен овса холодной водой, и варить их до полуготовности, после чего полученный отвар процедить и добавить мед. Пить по одному стакану каждый день перед сном.

Лечение пневмонии, бронхита и упорного кашля у детей и взрослых. Смешать 2 столовые ложки овса с таким же количеством промытого изюма. Залить 1,5 л холодной кипяченой воды. Томить в духовке под крышкой на слабом жару или варить на очень слабом огне до тех пор, пока не выпарится половина жидкости. Затем отвар процедить и добавить в процеженную жидкость 1 столовую ложку натурального меда. Тщательно перемешать. Принимать по 1 столовой ложке несколько раз в день.

При заболеваниях желудка. Стакан неочищенного, тщательно промытого овса нужно залить литром кипяченой воды комнатной температуры. Залитый водой овес необходимо настоять в течение 12 часов, а затем на маленьком огне довести его до кипения, накрыв посуду плотной крышкой, и томить на слабом огне еще 30 минут. Полученный отвар настаивать, укутав посуду одеялом, после чего процедить и пить по два стакана три раза в день за 15-20 минут до приема пищи. Курс лечения — 1 месяц.

Против упадка сил. Один стакан овсяной крупы необходимо залить пятью стаканами холодной воды. Полученную смесь следует довести до кипения на небольшом огне, а затем томить эту смесь до тех пор, пока она не приобретет вид жидкого киселя. Полученный отвар необходимо процедить и разбавить двумя стаканами молока. То, что получилось, вновь доведите до кипения, остудите и добавьте 4 чайных ложки меда. Полученный напиток необходимо выпить в течение дня.

Лечение истощения. Один стакан неочищенного овса необходимо промыть, сливая воду 8-10 раз. Затем, влив в овес два стакана воды, варить его на маленьком огне, пока не выкипит половина жидкости. Добавив в полученный отвар две столовых ложки меда, проварить его еще несколько минут. Средство процедить и пить по три раза в день за 15 минут до еды. Данный рецепт отвара хорошо также использовать при отсутствии аппетита и лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Для снижения уровня холестерина и сахара в крови, укрепления нервной и сердечно-сосудистой системы. Один стакан овсяных хлопьев залейте литром кипяченой воды, затем на маленьком огне доведите полученную смесь до кипения и томите, пока жидкость не приобретет вид киселя. Полученный отвар процедите, и влейте в него, из расчета один к одному, сок боярышника. Принимать отвар необходимо по 0,5-1 стакану 2-3 раза в день в течение месяца.

Лечение гастрита, энтероколита, хронического холецистита. Половину пачки геркулесовой каши следует залить четырьмя литрами кипяченой воды комнатной температуры и оставить настаиваться в течение часа. Отдельно готовим следующую смесь: 1 чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки дрожжей, половина стакана муки, половина стакан воды. Затем соедините настой овса с приготовленной смесью и поставьте то, что получилось, в теплое место на одни сутки. Спустя 24 часа смесь необходимо процедить через сито в эмалированную кастрюлю, которую затем поставить в холодильник. Утром полтора-два стакана смеси необходимо отливать в отдельную посуду и доводить до кипения. В полученный отвар можно добавлять по желанию немного меда и масла. Принимать отвар нужно ежедневно на протяжении трех-шести месяцев.

При гриппе. Следует взять один стакан промытых зерен овса, залить литром холодной воды и оставить на ночь. Утром настой необходимо довести до кипения и варить на слабом огне до тех пор, пока овёс не уварится до половины начального объема. После этого отвар нужно процедить и выпить в течение дня маленькими глотками.

Рецепт «Эликсира жизни». Три стакана овса (тщательно промытого) необходимо залить тремя литрами воды. Полученную смесь необходимо довести до кипения на слабом огне, а затем на таком же слабом огне кипятить в течение 20 минут. Полученный отвар настаивать в термосе в течение 24 часов. Спустя сутки отвар нужно процедить, добавить в него сто граммов меда и перелить в посуду с плотной крышкой. Отвар принимают по полстакана до каждого приема пищи, добавляя в него немного свежевыжатого лимонного сока. Хранить отвар нужно в холодильнике. После того как выпит весь приготовленный эликсир, его готовят еще три раза. Принимать курс следует осенью и весной.

Не менее полезен и настой овса. Как и отвар, он обладает сильнейшими целебными свойствами. Вот несколько основных рецептов:

Поддерживаем красоту, здоровье и молодость. Для приготовления данного средства вам понадобятся пять столовых ложек измельченной овсяной крупы, которые нужно залить пятью столовыми ложками холодной воды на ночь. Утром в полученную смесь необходимо добавить столовую ложку меда, столовую ложку сливок и немного измельченных ядер лесного ореха. Для достижения эффекта принимать настой овса следует каждое утро в течение месяца.

Желчегонное средство. Овсяные зерна необходимо залить холодной водой из расчета один к десяти. Смесь настаивают в течение суток, а затем принимают по стакану перед едой два-три раза в день.

Лечение сахарного диабета. Сто граммов овсяных зерен необходимо залить тремя стаканами воды и настаивать в течение суток, полученный настой необходимо принимать по полстакана перед едой 3-4 раза в день.

Разгрузка организма. На три столовых ложки овсяных хлопьев добавьте десять столовых ложек воды и настаивайте смесь в течение 8-12 часов. Полученный настой следует процедить и принимать небольшими порциями в течение дня.

Мочегонное, жаропонижающее, потогонное средство. Для данного настоя понадобятся не зерна овса, а солома овса. Итак, 30-40 граммов изрезанной соломы овса необходимо залить литром воды и настаивать полученную смесь в течение двух часов. Принимают такой настой по одному стакану 2-3 раза день.

Полезен для здоровья и сок из колосьев овса. Он нормализует состояние организма при отсутствии аппетита, нервных истощениях, оказывает общеукрепляющее действие на организм, полезен после перенесенной простуды или гриппа. Приготовление: зеленые части растения нужно пропустить через мясорубку или соковыжималку. Полученный сок следует принимать по 100 мл 2-3 раза в день до еды в течение 2 недель.

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Александра Дроздова