Необыкновенный эффект от умывания ромашкой
Ромашка лекарственная обладает широким спектром воздействия на организм человека. Потому и применяют ее как в медицине (народной и официальной), так и в косметологии.
Кто из женщин не старается как можно дальше отодвинуть процесс старения, а также избавиться от различных высыпаний и образований на коже?
Одним из способов сделать это — соблюдение элементарных правил чистоты, и очень важно научиться правильно умываться. И поможет нам в этом целебные цветы ромашки.
Настой ромашки для умывания
Чтобы кожа лица, была нежной и бархатистой, умывайтесь по утрам настоем ромашки.
Готовится настой следующим образом: сухие соцветия ромашки в количестве 100 граммов заливают половиной литра кипятка, настаивают до полного охлаждения и процеживают. Такое количество отвара хватит вам на одноразовое умывание.
Можно увеличить содержание отвара, сохраняя пропорции и хранить его в холодильнике, но не дольше 3-х суток.
Умывание кубиками льда из настоя ромашки
Кубики льда, приготовленные из настоя ромашки, с успехом используют для протирания лица, груди и шеи после умывания, после приема душа. Такой своеобразный домашний криомассаж разглаживает морщинки, снимает раздражение, тонизирует кожу.
Отвар готовят таким образом: 2 столовые ложки сушеной ромашки аптечной заваривают 1 стаканом крутого кипятка, ждут 25-30 минут, процеживают и разливают в формочки. Убирают в морозилку, через несколько часов кубики льда готовы к использованию.
Умывание ромашкой перед сном
На ночь полезно умываться и очищать лицо настоем ромашки с добавлением любого одеколона. Такое очищение особенно благоприятно для увядающей кожи.
Отвар готовится описанными ранее способами. Потом в готовый охлажденный отвар добавляется чайная ложечка одеколона. В приготовленном составе смачиваются ватные диски, которыми лицо протирается.
Поры лица открываются, кожа тонизируется. Перед сном кожа смазывается увлажняющим кремом.
Лосьон для умывания жирной и проблемной кожи
Если кожа лица жирная с угрями, то рекомендуется протирать ее лосьоном, который приготавливают следующим образом.
Сначала готовят отвар ромашки, заливая кипятком 1 столовую ложку соцветий, полчаса настаивают и процеживают.
В приготовленный отвар добавляют сок, выжатый из одного лимона. Используют при этом только эмалированную или стеклянную посуду.
Режут мелко лимонную корку и помещают в другую посуду. Добавляют 2 столовые ложки сушеной аптечной ромашки и заливают 1 стаканом крутого кипятка. Настаивают в продолжение одного часа в посуде с закрытой крышкой. Процеживают жидкость через сито.
Два состава сливают в одну бутылку из темного стекла. Добавляют 35 мл столового уксуса, 95 мл камфорного спирта и 55 мл водки.
Такой смесью протирают проблемную кожу 1-2 раза за день, пока не закончится лосьон.
Настойка для умывания пористой кожи
При пористой проблемной коже лица полезно протирать его такой настойкой: сухие цветы аптечной ромашки в количестве 1 столовой ложки заливают 10 ложками водки и настаивают в продолжение 10 дней в посуде из темного стекла с крышкой. Состав фильтруют и используют для протирания лица 2-3 раза за неделю.
Очищающее умывание отваром ромашки
Возьмите 5 пакетиков ромашкового чая и положите в 0,7 литра кипящей воды, кипятите в течение 1-ой минуты. Когда отвар полностью охладится, добавьте в него несколько капелек эфирного масла любого цитрусового и хорошенько перемешайте.
Готово отличное средство для умывания, которое сделает вашу кожу лица чистой и гладкой.Валентина Соломатина