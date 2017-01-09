Необыкновенный эффект от умывания ромашкой

Ромашка лекарственная обладает широким спектром воздействия на организм человека. Потому и применяют ее как в медицине (народной и официальной), так и в косметологии.

Кто из женщин не старается как можно дальше отодвинуть процесс старения, а также избавиться от различных высыпаний и образований на коже?

Одним из способов сделать это — соблюдение элементарных правил чистоты, и очень важно научиться правильно умываться. И поможет нам в этом целебные цветы ромашки.

Настой ромашки для умывания

Чтобы кожа лица, была нежной и бархатистой, умывайтесь по утрам настоем ромашки.

Готовится настой следующим образом: сухие соцветия ромашки в количестве 100 граммов заливают половиной литра кипятка, настаивают до полного охлаждения и процеживают. Такое количество отвара хватит вам на одноразовое умывание.

Можно увеличить содержание отвара, сохраняя пропорции и хранить его в холодильнике, но не дольше 3-х суток.

Умывание кубиками льда из настоя ромашки

Кубики льда, приготовленные из настоя ромашки, с успехом используют для протирания лица, груди и шеи после умывания, после приема душа. Такой своеобразный домашний криомассаж разглаживает морщинки, снимает раздражение, тонизирует кожу.

Отвар готовят таким образом: 2 столовые ложки сушеной ромашки аптечной заваривают 1 стаканом крутого кипятка, ждут 25-30 минут, процеживают и разливают в формочки. Убирают в морозилку, через несколько часов кубики льда готовы к использованию.

Умывание ромашкой перед сном

На ночь полезно умываться и очищать лицо настоем ромашки с добавлением любого одеколона. Такое очищение особенно благоприятно для увядающей кожи.

Отвар готовится описанными ранее способами. Потом в готовый охлажденный отвар добавляется чайная ложечка одеколона. В приготовленном составе смачиваются ватные диски, которыми лицо протирается.

Поры лица открываются, кожа тонизируется. Перед сном кожа смазывается увлажняющим кремом.

Лосьон для умывания жирной и проблемной кожи

Если кожа лица жирная с угрями, то рекомендуется протирать ее лосьоном, который приготавливают следующим образом.

Сначала готовят отвар ромашки, заливая кипятком 1 столовую ложку соцветий, полчаса настаивают и процеживают.

В приготовленный отвар добавляют сок, выжатый из одного лимона. Используют при этом только эмалированную или стеклянную посуду.

Режут мелко лимонную корку и помещают в другую посуду. Добавляют 2 столовые ложки сушеной аптечной ромашки и заливают 1 стаканом крутого кипятка. Настаивают в продолжение одного часа в посуде с закрытой крышкой. Процеживают жидкость через сито.

Два состава сливают в одну бутылку из темного стекла. Добавляют 35 мл столового уксуса, 95 мл камфорного спирта и 55 мл водки.

Такой смесью протирают проблемную кожу 1-2 раза за день, пока не закончится лосьон.

Настойка для умывания пористой кожи

При пористой проблемной коже лица полезно протирать его такой настойкой: сухие цветы аптечной ромашки в количестве 1 столовой ложки заливают 10 ложками водки и настаивают в продолжение 10 дней в посуде из темного стекла с крышкой. Состав фильтруют и используют для протирания лица 2-3 раза за неделю.

Очищающее умывание отваром ромашки

Возьмите 5 пакетиков ромашкового чая и положите в 0,7 литра кипящей воды, кипятите в течение 1-ой минуты. Когда отвар полностью охладится, добавьте в него несколько капелек эфирного масла любого цитрусового и хорошенько перемешайте.

Готово отличное средство для умывания, которое сделает вашу кожу лица чистой и гладкой.

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Валентина Соломатина