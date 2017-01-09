Омоложение лица с помощью петрушки

Иногда кожа лица очень рано начинает стареть от наследственности или от проживания в определенных климатических районах. В таких случаях нужно удвоить процедуры по омоложению лица, чтобы всегда выглядеть прекрасно и свежо.

Омоложение лица требуется после первого появления мимических морщинок. Достигая определенного возраста (у каждого человека он наступает по-разному), кожа теряет свою упругость. Появляется сухость, серый цвет кожи, растяжки и увядание.

Сделайте лосьон из петрушки для омоложения лица, поддерживайте на долгое время свою красоту.

Процесс приготовления лосьона:

1. Взять около 1 столовой ложки сухой или свежей петрушки (нужно использовать и листья, и корни растения).

2. Налить 1 стакан воды и варить на водяной бане 30 минут;

3. Настой процедить и вмешать 50 грамм белого сухого вина.

Полученным лосьоном протирать кожу лица 2 раза в день, пока не закончится приготовленное косметическое средство.

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Евгения Примак