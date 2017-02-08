Разгрузочный день на гречневой каше

Самым простым способом похудения на гречневой крупе считается разгрузочный день на гречневой каше.

Чтобы его провести, необходимо залить два стакана цельной гречневой крупы одним – двумя литрами кипящей очищенной воды. После чего ёмкость с крупой накрывают крышкой, укутывают в тёплое одеяло и оставляют на ночь для настаивания.

Наутро следует слить излишки воды и разделить всю кашу на три – пять порций, которые и нужно употреблять в течении всего дня в привычное для вас время (диетологи рекомендуют кушать порции через одинаковые временные промежутки).

Кроме того, во время соблюдения такого разгрузочного дня вы должны пить каждые сорок – сорок пять минут хотя бы по половине стакана тёплой очищенной воды – это позволит избежать обезвоживания организма, который может ответить на это тошнотой и головокружением.

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Валентина Соломатина