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Разгрузочный день на гречневой каше

Разгрузочный день на гречневой каше
 

Самым простым способом похудения на гречневой крупе считается разгрузочный день на гречневой каше.

Чтобы его провести, необходимо залить два стакана цельной гречневой крупы одним – двумя литрами кипящей очищенной воды. После чего ёмкость с крупой накрывают крышкой, укутывают в тёплое одеяло и оставляют на ночь для настаивания.

Наутро следует слить излишки воды и разделить всю кашу на три – пять порций, которые и нужно употреблять в течении всего дня в привычное для вас время (диетологи рекомендуют кушать порции через одинаковые временные промежутки).

Кроме того, во время соблюдения такого разгрузочного дня вы должны пить каждые сорок – сорок пять минут хотя бы по половине стакана тёплой очищенной воды – это позволит избежать обезвоживания организма, который может ответить на это тошнотой и головокружением.

Валентина Соломатина
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