Что полезно есть перед сном?
Если вечером хочется перекусить, можно не отказывать себе в этом желании. Главное, выбирать «правильные» продукты, которые не нарушат сон. Предлагаем вам 6 вариантов позднего ужина:
1. Бананы
Содержат вещества, расслабляющие нервную систему.
2. Продукты, богатые белком
Вызывают сонливость и помогают понизить кислотность, приводящую к изжоге во время сна.
3. Миндаль
Богат магнием, расслабляющим мышцы и облегчающим засыпание.
4. Стакан тёплого молока
Это средство – верный помощник в борьбе с бессонницей.
5. Вишня
Вишня - один из немногих природных источников мелатонина.
6. Овсянка
Овсянка богата кальцием, магнием, фосфором, кремнием и калием - веществами, которые способствуют здоровому сну.Александра Дроздова