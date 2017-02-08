Что полезно есть перед сном?

Если вечером хочется перекусить, можно не отказывать себе в этом желании. Главное, выбирать «правильные» продукты, которые не нарушат сон. Предлагаем вам 6 вариантов позднего ужина:

1. Бананы

Содержат вещества, расслабляющие нервную систему.

2. Продукты, богатые белком

Вызывают сонливость и помогают понизить кислотность, приводящую к изжоге во время сна.

3. Миндаль

Богат магнием, расслабляющим мышцы и облегчающим засыпание.

4. Стакан тёплого молока

Это средство – верный помощник в борьбе с бессонницей.

5. Вишня

Вишня - один из немногих природных источников мелатонина.

6. Овсянка

Овсянка богата кальцием, магнием, фосфором, кремнием и калием - веществами, которые способствуют здоровому сну.

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Александра Дроздова