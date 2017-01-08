Какой мед и при каких заболеваниях помогает?
Большое разнообразие сортов меда, позволяет выбрать для себя тот, который может помочь при том или ином заболевании.
Акациевый.
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Горчичный.
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.
Гречишный.
Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим хроническим гастритом с повышенной кислотностью.
Каштановый.
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.
Кипрейный.
Желудочно-кишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.
Клеверный.
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.
Липовый.
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.
Луговой.
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Подсолнечниковый.
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.Мария Зимина