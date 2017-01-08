Какой мед и при каких заболеваниях помогает?

Большое разнообразие сортов меда, позволяет выбрать для себя тот, который может помочь при том или ином заболевании.

Акациевый.

Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Горчичный.

Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.

Гречишный.

Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим хроническим гастритом с повышенной кислотностью.

Каштановый.

Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.

Кипрейный.

Желудочно-кишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.

Клеверный.

Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.

Липовый.

При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.

Луговой.

Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Подсолнечниковый.

Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.

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Мария Зимина