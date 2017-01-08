5 причин поставить на полку миндальное масло

Миндальное масло - это абсолютно натуральный продукт, который получают в результате холодного прессования очищенных ядер сладкого и горького миндаля, и широко применяют в косметических целях, для ухода за кожей лица, телом, и волосами.

1. Для сухой кожи.

Оно быстро впитывается и очень быстро избавляет от сухости и шелушения. Грубые участки кожи на локтях, коленях и пятках буду мягкими и гладкими. Для сухой кожи лица можно добавить его в дневной крем. Оно избавит от сухости, аллергических реакций и воспалений.

2. От морщин.

Миндаль – богатейший источник витамина Е. Наносите масло на очищенную кожу лица на ночь через день.

3. Для роста ресниц.

Смешайте миндальное масло с несколькими каплями витамина Е и наносите на ресницы в течение двух месяцев. Ресницы станут гуще и длиннее.

4. Для волос.

Оно эффективно лечит сухие и безжизненные волосы. Избавит от выпадения волос. Делайте маску с теплым маслом сладкого миндаля один раз в неделю. Держите 25 минут, а затем смойте натуральным шампунем.

5. Для губ.

Добавьте в миндальное масло несколько капель лимонного сока и протрите губы. Цвет выровняется, темные места исчезнут, мертвые клетки отшелушатся, кожа на губах приобретет натуральное свечение.

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Мария Зимина