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Кубики льда для красоты и здоровья

Кубики льда для красоты и здоровья
 

1. Разгладить морщины помогут кубики мятного льда. Мятный лёд готовится просто: листья мяты заваривают кипятком, остужают и замораживают. Кубики мятного льда освежат не только кожу лица, но и шеи, и области декольте.

2. Избавиться от пигментации поможет лимонный лёд с травами. Залейте двумя стаканами кипятка 2 столовые ложки цветов календулы, а через 20 минут добавьте 2 столовые ложки лимонного сока. Потом разлейте в формочки и заморозьте.

3. Для жирной кожи больше подойдёт криомассаж замороженными дольками цитрусовых: апельсина, мандарина и грейпфрута.

4. Кожа жирная и пористая, склонная к воспалениям, почувствует себя лучше, если использовать ледяное обтирание лица после умывания, можно два раза. Лёд для жирной кожи лучше сделать из цветков календулы, листьев лопуха, берёзы и зверобоя. Отвар этих трав настоять полчаса, а затем смешать с водкой или одеколоном 1:1.

5. Если у вас часто появляется угревая сыпь, то помогает солёный лёд. Столовую ложку обычной соли надо растворить в стакане кипячёной воды и заморозить в формочках. Кубиками льда массируйте лицо, пока он не растает полностью, а затем умойтесь прохладной чистой водой.

6. Лёд из крепкого чая тоже полезен для жирной кожи. Налейте в пластиковый стакан настой крепкого чая, на три четверти, и поставьте на ночь в морозильник. Можно добавить ложку лимонного сока или яблочного уксуса – тогда подсушивающее и тонизирующее действие чая усилится.

7.Блестящая кожа станет матовой, если её протирать льдом из томатного сока. Конечно, сок желательно взять из свежих томатов. Нужно 3 столовых ложки свежего сока томатов смешать с 1 чайной ложкой сока петрушки. Затем разлить в формочки и заморозить.

Валентина Соломатина
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