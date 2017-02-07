Ваше сердце и лимон

В лимоне прекрасно работает комбинация витаминов Р и С, поддерживая окислительно-восстановительный баланс в организме, стимулируя обмен веществ и укрепляя стенки сосудов. Полезные элементы лимона предупреждают возникновение холестериновых бляшек. Богатое содержание калия в лимоне благотворно действует на работу сердечно-сосудистой системы. Эти и другие его полезные качества делают рецепты из лимона эффективными и для профилактики, и при заболеваниях сердца и сосудов, а для также усиления иммунитета.

1. 100 грамм очищенного чеснока перемолоть и залить соком из 6 лимонов. Все перемешать и положить в банку, закрыть марлей. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ч. ложке, запивая теплой водой (желательно талой).

2. 8 лимонов, 400 г. чеснока, 4 кг сельдерея (листья и корни), 400 г. хрена пропустить через мясорубку, сложить в банку, закрыть марлей, выдержать 12 ч. в тепле (30°С), поместить в холодильник на 3 дня. Отжать сок и пить по 1 ч. ложке 3 раза в день за 15 мин. до еды.

3. 2 лимона пропустить через мясорубку, залить медом, настаивать 6 дней. Смесь надо съесть полностью в течение дня равномерными порциями, в этот день ничего не есть. Через 2 дня подготовить еще такой же настой и устроить такое же частичное голодание. Артериальное давление понижается после 3-4 курсов.

4. 2 лимона и 2 апельсина разрезать на части, удалить косточки и пропустить через мясорубку. Массу смешать с 2 ст. ложками меда, выдержать 1 сутки в стеклянной посуде в комнатных условиях, а затем поставить в холодильник.

Принимать по 2-3 ч. ложки в день с чаем или перед едой.

5. Перемолоть на мясорубке 500 г. лимонов с кожурой (без косточек), 500 г. клюквы, 500 г. очищенных от семян плодов шиповника, добавить 500 г. меда, все перемешать. Настаивать 1 сутки в плотно закрытой посуде.

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 15 мин до еды. Хранить в холодильнике.

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Евгения Примак