Очищение организма. Способ индийских йогов

Уддияна Бандха Крийя — важное очистительное упражнение, очень популярно среди почитателей индийской йоги.

Оно предупреждает многие заболевания, стимулирует деятельность всех органов живота и малого таза, устраняет застойные явления. Основные его движения — втягивание и отпускание живота.

Люди с большим весом могут тоже с успехом выполнять это упражнение. Если даже кажется, что живот остается неподвижным, сокращение внутренних мышц все равно обеспечит стимулирование внутренних органов.

Выполнение этого упражнения нормализует состояние органов пищеварения, помогая активному выведению отходов, успокаивает психику, стимулирует циркуляцию крови в области живота и таза, что облегчает состояние при язвах, гастритах, колитах, женских болезнях, геморрое, простатите, заболеваниях печени, почек, желчного пузыря и поджелудочной железы, мочевого пузыря.

Начинать выполнение данного упражнения нужно только на пустой желудок 2-3 раза в день, за час перед каждым приемом пищи. Регулярно уделяйте занятиям по 3-5 минут.

1. Исходное положение — стоя, расставив ноги на ширине плеч.

2. Теперь согнитесь и обопритесь о колени. При этом пальцы согните вовнутрь, а спину держите прямой. Для особой устойчивости ноги слегка согните в коленях.

3. Затем сделайте выдох через рот, слегка наклонившись вперед, и быстро возвратитесь в исходное положение, втянув живот как можно сильнее. Во избежание кашля, втягивая живот, опустите на грудь подбородок.

4. Задержите дыхание после выдоха и быстро расслабьте живот.

5. Затем снова втяните живот и сразу же отпустите. Продолжайте это делать на задержанном дыхании до тех пор, пока не захочется сделать вдох.

6. Вдохните медленно. Выполните 2-3 глубоких дыхания.

7. Постарайтесь выполнить упражнение от 3 до 10 раз. Помните, что нельзя через силу заниматься лечебными и очистительными процедурами. При отсутствии тренировки многие могут сделать лишь пару вдохов и выдохов. Индийские йоги выполняют с легкостью 150-200 втягиваний на каждой задержке дыхания.

Внимание! Это упражнение запрещено при острых воспалительных заболеваниях органов живота, внутренних кровотечениях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Александра Дроздова