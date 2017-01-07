Пихтовое масло - верное средство для борьбы со многими заболеваниями

Этот ценнейший экстракт является экологически чистым продуктом, так как пихта растет только там, где кристально чистый воздух и нет загрязненности и дыма от промышленных районов.

1. Ангина.

При помощи ватного тампона, пипетки или шприца без иглы нанесите чистое масло на глоточные миндалины. Повторяйте 2-5 раз в день через 4-6 часов.

2. Затяжной насморк, гайморит.

Закапывать масло в нос по 1-2 капли несколько раз в день. Не пугайтесь жжения, слезотечения, чихания и выделение мокроты из носа, потому что через 15-20 мин. подобные ощущения проходят.

3. Воспаление легких, бронхит.

Капните 3-4 капли масла в эмалированную кастрюлю с кипящей водой и вдыхайте пар, накрыв полотенцем голову. После процедуры разотрите грудь маслом и укройтесь теплым одеялом.

4. Грипп, ОРЗ.

Сделайте массаж с втиранием масла в грудь, воротниковую зону спины, стопы 4-5 раз каждые 5-6 часов. После этого обернуться компрессной бумагой, накрыться теплым одеялом, надеть теплые носки и выпить потогонный настой из сбора трав.

Кроме этого закапайте масло в каждую ноздрю по капле. Если болезнь сопровождается сильным кашлем, то можно капать чистое масло по 3-5 капель на корень языка утром и перед сном.

5. Диатез у детей.

Соедините 1 долю пихтового масла и 3 доли детского крема и смазывайте пораженные участки кожи. Можно сделать другой состав: по 3 части пихтового масла и серной мази и 4 части детского крема.

6. Повреждения кожи.

Пихтовое масло эффективно в качестве ранозаживляющего средства. Для лечения ран надо промочить салфетку и приложить ее к ране. Также можно делать и при небольших ожогах.

7. Пародонтоз, стоматит.

Взять тампон из ваты или бинта, смочить маслом и приложить к воспаленной десне или больному зубу на 15-20 мин. Если зуб продолжает болеть, то повторить через 1,5-2 часа. При парадонтозе надо сделать 15-20 аппликаций и повторить курс через полгода. Тяжелая форма парадонтоза требует повтора курса еще через полгода. Применяйте масло аккуратно, чтобы не получить ожога слизистой оболочки.

8. Переломы и ушибы.

Если втирать пихтовое масло 2 раза в день в область перелома или ушиба, то можно ускорить процесс заживления и срастания кости.

9. Радикулит, миозит, растяжения связок, боли в голеностопе, коленном суставе.

Возьмите немного масла и втирайте в область сильных болевых ощущений. После втирания желательно принять ванну или прогреть больные места. Повторять 10-15 дней.

10. Фурункулы, панариции и другие гнойные заболевания кожи.

Соедините 3 части мази Вишневского и 7 частей пихтового масла. Нанесите смесь на бинт, приложите к пораженному месту, сверху компрессную бумагу и завяжите бинтом. 2-3 раза в сутки повязку надо менять.

Не стоит применять препарат во время беременности и людям с сердечными заболеваниями.

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Александра Дроздова