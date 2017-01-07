Лечение подсолнечными семечками

Зная о полезных свойствах семечек подсолнуха, не стоит думать, что это баловство или развлечение. Специалисты и диетологи, сторонники здорового образа жизни, часто рекомендуют употреблять семечки для профилактики самых разных заболеваний, и даже в качестве лечебного средства.

Заболевания сердечно-сосудистой системы можно предупредить, если съедать каждый день по 100 г семечек подсолнуха; облегчают они и болезни печени. Спортсменам и тем, кто занят тяжёлым трудом, семечки тоже очень полезны – они укрепляют мышечную систему. После тяжёлых инфекционных заболеваний, травм или переломов сырые семечки подсолнуха способствуют восстановлению и заживлению тканей.

Из очищенных семечек получают подсолнечное масло, отличающееся очень полезными свойствами: его можно использовать для лечения и профилактики тромбофлебита, заболеваний желудочно-кишечного тракта и лёгких, при зубной боли; в косметических целях, для принятия банных процедур.

В семечках подсолнуха много цинка, участвующего в работе вилочковой железы, и оказывающего благоприятное воздействие на волосы – они становятся сильными и блестящими.

Подростки, которые любят есть сырые семечки, защищены от появления на лице прыщей и угрей, а тем, кто страдает от ожирения, семечки помогают выводить холестерин, даже в тех случаях, когда специальные диеты бесполезны.

При бронхите отваром подсолнечных семечек лечат кашель. Семечки (2-3 ст.л.) заливают подслащенной водой (0,5 л), и кипятят до тех пор, пока четвёртая часть воды не испарится. Отвар процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день.

Из недозревших семечек подсолнуха готовят лекарство, помогающее нормализовать давление и предотвратить атеросклероз. Банку сырых семечек подсолнуха (0,5 л) высыпают в кастрюлю и заливают 2 литрами воды. После закипания варят 2 часа на медленном огне. Отвар процеживают, и пьют в течение дня, небольшими порциями, в течение 2-х недель. Потом делают перерыв – 5 дней, и повторяют курс. Продолжать принимать отвар нужно до тех пор, пока давление не придёт в норму.

С помощью семечек подсолнуха можно предупредить развитие депрессии, снять тревожное состояние. Если вы заметили, что раздражаетесь и плачете по любому поводу, а окружающие отмечают, что у вас испортился характер, попробуйте такую «психотерапию»: купите 10 стаканов семечек, и съедайте каждый вечер по одному, очищая семечки пальцами, а не расщёлкивая их зубами. Через 10 дней такого «лечения» вы почувствуете, что изменились к лучшему, стали спокойнее и доброжелательнее относиться к окружающему миру.

Если вместо покупных сладостей радовать свою семью лакомствами собственного приготовления на основе семечек подсолнуха, то это принесёт гораздо больше пользы во всех отношениях. Мало того, что ваши домашние будут восхищаться вашими кулинарными способностями, вы сохраните здоровье тех, кто вам дорог: ведь покупные сладости, в отличие от семечек, являющихся натуральным продуктом, никакой пользы не приносят.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова