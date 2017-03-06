Что съесть перед сном и не поправиться?

Когда полки в продуктовых магазинах ломятся от продуктов, а хорошая физическая форма приобретает особое значение, проблема «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?» становится особенно острой. Все знают, что для борьбы с лишними килограммами желательно не есть, как минимум, за два часа до сна. Но что делать, если в суматохе дня так и не удалось пообедать, завтрак был давно, а на голодный желудок уснуть не получается. Остаются два варианта: забыть о диетах и пообещать себе сократить рацион на следующий день, или устроить поздний ужин из продуктов, которые не нанесут фигуре вреда и при этом создадут ощущение сытости. Пойдем вторым путем, тем более, что такие «волшебные» продукты существуют.

1. Отварные овощи

Самый простой и доступный вариант – это съесть перед сном порцию отварных овощей. Морковь, свекла, цветная капуста, брокколи, немного зеленого горошка – такая смесь, слегка отваренная с небольшим количеством оливкового масла, станет не просто безопасным поздним ужином, но и полезным для здоровья. В овощах содержится много клетчатки, которая за ночь отлично «почистит» кишечник. Для вкуса к этой массе можно добавить тертое зеленое яблоко. Вот только о любимой картошке в «час Золушки» придется забыть. Потому что она как раз может обернуться ненужными лишними граммами.

2. Кефир или нежирный йогурт

Кефир и нежирный йогурт были и остаются идеальными продуктами для вечерней трапезы. Стоит залпом выпить пару стаканов, как в желудке появится приятная тяжесть и полное ощущение, что голод утолен полноценной порцией привычных продуктов. При этом калорийность 100 миллилитров обезжиренного кефира меньше 50 Ккал, а витаминов и органических кислот в нем содержится огромное количество.Витамины В2, В3, Н, кальций, калий, фосфор, йод, молибден – настоящая диетическая таблица Менделеева, которая еще и обезопасит фигуру. Кроме того, что немаловажно для позднего употребления кефира – он неплохо справляется с проблемой засыпания, так как успокаивает нервную систему. Осторожнее с употреблением напитка нужно быть людям, страдающим изжогой.

3.Кабачковая икра

Третьей в списке безопасных продуктов для позднего перекуса идет икра – кабачковая, баклажанная или овощная. Правда, конечно, без хлеба. Идеально, если в холодильнике есть икра домашнего приготовления. Тогда в ней будет содержаться гораздо меньше соли и специй, которые имеют привычку разжигать аппетит. Но и магазинная икра вполне подойдет, если конечно не съедать целую банку за присест. Кабачковая игра не только дает быстрое чувство насыщения, но и помогает в борьбе с таким явлением, как утренние отеки лица. Так что икра на ночь – это, как говорится «то, что доктор прописал».

4. Куриная грудка

Овощи, икра и кефир отлично подходят для женщин, которым не привыкать ограничивать себя в еде. Но как быть мужчинам, для многих из которых ужин немыслим без мяса? В таком случае стоит сосредоточить свой кулинарный интерес на курином мясе, в частности – на грудке. Нежное куриное мясо является прекрасным диетическим продуктом, содержит витамины групп А, Е, В, комплекс минеральных веществ, а по содержанию фосфора уступает лишь морепродуктам. Благодаря отсутствию углеводов это мясо является большим другом стройных фигур и не испортит поздний ужин мыслями о скорой расплате. Для большей уверенности низкой калорийности блюда, стоит приготовить куриную грудку на пару с небольшим добавлением специй и оливкового масла.

5. Рыба

Полезность рыбы и необходимость ее употребления давно не вызывают ни у кого никаких вопросов. Но если в обед можно смело есть жирную рыбу – судака, горбушу, форель, карпа – в ней много знаменитых омега 3 и омега 6 насыщенных жирных кислот, то перед отбоем придется обратить свое внимание на менее калорийные сорта. Кусочек трески, хека, путассу или минтая с отварными овощами отлично утоляют голод и в плане лишних килограммов на талии эту рыбу не в чем упрекнуть – она не предаст. При этом рыба прекрасно борется с «плохим» холестерином и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

И снова стоит напомнить, что для вечерней трапезы подойдут простейшие блюда без сложносочиненных соусов и гарниров. Наша задача не наесться, а качественно и легко утолить голод и со спокойным желудком проспать до завтрака.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина