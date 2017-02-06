5 явных преимуществ воды

Жизнедеятельность наших клеток, все процессы, происходящие внутри, невозможны без участия воды. Потому польза воды неоспорима.

1. Снимает стресс

Наш организм на 60% состоит из воды. Уменьшение ее содержания всего на 2% ведет к заметному снижению энергии и работоспособности мозга. Дальнейшее обезвоживание повышает уровень кортизола - гормона стресса. Поэтому при головной боли, напряжении в мышцах, неясном мышлении, стрессе в первую очередь необходимо сделать глоток простой воды.

2. Помогает избавиться от лишнего веса

Вода регулирует обмен веществ, способствует продвижению пищи по желудочно-кишечному тракту и выведению отходов. Также вода наполняет желудок и придает чувство сытости. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, возьмите за правило перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды.

3. Уменьшает риск заболеваний

Вода поддерживает слизистые в оптимальном состоянии. Как известно, наши слизистые - естественный барьер на пути у вирусов простуды и гриппа. Если слизистая носа или рта высыхает, микробы могут легко проникнуть в носоглотку и спровоцировать заболевание. Чтобы этого избежать, пейте не менее 8 стаканов воды в день.

4. Регулирует температуру тела

Организм человека умеет самостоятельно регулировать температуру тела за счет гипоталамуса - особого отдела головного мозга: когда нам жарко, мы потеем, когда нам холодно, мы дрожим, производя дополнительную энергию. Гипоталамус работает хуже, если организм обезвожен, поэтому надо пить достаточное количество простой воды как летом, так и зимой.

5. Нормализует артериальное давление

Исследование доноров крови показало: те люди, которые пьют достаточное количество воды перед тем, как сдать кровь, меньше падают в обморок после процедуры. Питьевая вода активирует нервную систему: делает нас более бдительными, нормализует артериальное давление, повышает энергию. Совет: начинайте день со стакана воды, чтобы с утра быть бодрым и активным.

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Валентина Соломатина