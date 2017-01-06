15 способов использования мяты
Различные травы и приправы можно использовать не только для придания особенного вкуса чаю или еде, для многих из них вариантов применения куда больше. О некоторых из них вы, возможно, даже не догадывались.
Мята не только обладает превосходным свежим ароматом, но и может выручить вас в очень многих ситуациях.
1. Снятие спазмов в животе
Мята помогает расслабить мышцы пищеварительного тракта и снять спазмы. Поэтому если у вас вдруг на нервной почве скрутило живот, выпейте горячего чая с мятой или просто теплой воды с мятой и лимоном.
2. Предотвращение инфекционных заболеваний
Мята обладает достаточно сильными антибактериальными свойствами. Регулярное включение её в ваш рацион поможет вашем организму легче перенести или вовсе отразить инфекционные и грибковые заболевания.
3. Борьба с мышами
Если на даче или во дворе своего частного дома вы посадите немного мяты, будьте уверены, что мыши и крысы обойдут ваш участок стороной.
4. Успокаивающий скраб для ног
Освежающие свойства мяты связаны с содержанием в ней ментола, который очень хорошо успокоит уставшие за день ступни. Смешайте мелко порезанные листочки мяты с морской солью и оливковым маслом, потрите этой смесью ступни и ополосните водой.
5. Облегчение головной боли
Головная боль часто связана со спазмами сосудов. Так же, как и при боли в животе, поможет теплый чай с мятой или просто вода с мятой.
6. Против заложенности носа
Невозможно дышать? Заварите мяту горячей водой (или снова чаем) и сделайте ингаляцию, подышав парами ментола. Действие будет практически такое же, как от капель для носа, но этот способ натуральный и более дешевый.
7. Снять стресс
Мята — прекрасное легкое и натуральное успокоительное, которое поможет вам уменьшить уровень стресса и снять тревожные ощущения.
8. Профилактика раковых заболеваний
Сейчас активно ведутся исследования в сфере влияния мяты на образование раковых клеток. Есть мнения, что она существенно замедляет их развитие, особенно это касается рака кожи, легких и толстой кишки. В настоящее время никаких достаточно достоверных доказательств нет, но всё-таки есть шанс, что скоро у нас появится ещё одно оружие против смертельной болезни.
9. Заправка к салату
Хотите внести немного разнообразия в ваш овощной салат? Добавьте в него несколько листочков мяты. Ваши вкусовые рецепторы просто запоют от удовольствия.
10. Добавьте мяту в косметику
Сделать домашнее мыло или шампунь, в принципе, не так уж и сложно. А с мятой самодельная косметика приобретёт удивительный аромат. Эфирное масло мяты можно найти в специализированном магазине или просто в аптеке. Кстати, капельку масла можно добавить и к фабричным кремам и шампуням.
11. Мятный лёд
Чувствуете, что мяту уже нужно срочно использовать, поскольку она начинает портиться? Сделайте лёд с листочками мяты. Потом эти кубики можно будет положить в воду, лимонад или холодный чай, таким образом добавив к напитку свежую ноту.
12. Освежающий тоник для лица
В большую миску налейте холодной воды и покрошите листья мяты. Поставьте в холодильник на часок. Потом погрузите лицо в эту мятную воду. Вы почувствуете невероятную бодрость!
13. Освежите ковер
Посыпьте ковер смесью сушеной мяты и пищевой соды, оставьте на час, а после — пропылесосьте. В комнате будет пахнуть чистотой и упоительной свежестью.
14. Сделайте освежитель воздуха
Для этого достаточно смешать мяту с какими-нибудь другими цветами или лепестками и расставить эти ароматные смеси по комнате.
15. Освежите дыхание
Смешайте масло мяты с пищевой содой и перекисью водорода — получится домашняя зубная паста, которая и отбелит зубы, и освежит дыхание. Однако не увлекайтесь, такую смесь можно использовать не чаще, чем раз в неделю (а лучше реже), так как она разъедает зубную эмаль.Алевтина Мармеладова