15 способов использования мяты

Различные травы и приправы можно использовать не только для придания особенного вкуса чаю или еде, для многих из них вариантов применения куда больше. О некоторых из них вы, возможно, даже не догадывались.

Мята не только обладает превосходным свежим ароматом, но и может выручить вас в очень многих ситуациях.

1. Снятие спазмов в животе

Мята помогает расслабить мышцы пищеварительного тракта и снять спазмы. Поэтому если у вас вдруг на нервной почве скрутило живот, выпейте горячего чая с мятой или просто теплой воды с мятой и лимоном.

2. Предотвращение инфекционных заболеваний

Мята обладает достаточно сильными антибактериальными свойствами. Регулярное включение её в ваш рацион поможет вашем организму легче перенести или вовсе отразить инфекционные и грибковые заболевания.

3. Борьба с мышами

Если на даче или во дворе своего частного дома вы посадите немного мяты, будьте уверены, что мыши и крысы обойдут ваш участок стороной.

4. Успокаивающий скраб для ног

Освежающие свойства мяты связаны с содержанием в ней ментола, который очень хорошо успокоит уставшие за день ступни. Смешайте мелко порезанные листочки мяты с морской солью и оливковым маслом, потрите этой смесью ступни и ополосните водой.

5. Облегчение головной боли

Головная боль часто связана со спазмами сосудов. Так же, как и при боли в животе, поможет теплый чай с мятой или просто вода с мятой.

6. Против заложенности носа

Невозможно дышать? Заварите мяту горячей водой (или снова чаем) и сделайте ингаляцию, подышав парами ментола. Действие будет практически такое же, как от капель для носа, но этот способ натуральный и более дешевый.

7. Снять стресс

Мята — прекрасное легкое и натуральное успокоительное, которое поможет вам уменьшить уровень стресса и снять тревожные ощущения.

8. Профилактика раковых заболеваний

Сейчас активно ведутся исследования в сфере влияния мяты на образование раковых клеток. Есть мнения, что она существенно замедляет их развитие, особенно это касается рака кожи, легких и толстой кишки. В настоящее время никаких достаточно достоверных доказательств нет, но всё-таки есть шанс, что скоро у нас появится ещё одно оружие против смертельной болезни.

9. Заправка к салату

Хотите внести немного разнообразия в ваш овощной салат? Добавьте в него несколько листочков мяты. Ваши вкусовые рецепторы просто запоют от удовольствия.

10. Добавьте мяту в косметику

Сделать домашнее мыло или шампунь, в принципе, не так уж и сложно. А с мятой самодельная косметика приобретёт удивительный аромат. Эфирное масло мяты можно найти в специализированном магазине или просто в аптеке. Кстати, капельку масла можно добавить и к фабричным кремам и шампуням.

11. Мятный лёд

Чувствуете, что мяту уже нужно срочно использовать, поскольку она начинает портиться? Сделайте лёд с листочками мяты. Потом эти кубики можно будет положить в воду, лимонад или холодный чай, таким образом добавив к напитку свежую ноту.

12. Освежающий тоник для лица

В большую миску налейте холодной воды и покрошите листья мяты. Поставьте в холодильник на часок. Потом погрузите лицо в эту мятную воду. Вы почувствуете невероятную бодрость!

13. Освежите ковер

Посыпьте ковер смесью сушеной мяты и пищевой соды, оставьте на час, а после — пропылесосьте. В комнате будет пахнуть чистотой и упоительной свежестью.

14. Сделайте освежитель воздуха

Для этого достаточно смешать мяту с какими-нибудь другими цветами или лепестками и расставить эти ароматные смеси по комнате.

15. Освежите дыхание

Смешайте масло мяты с пищевой содой и перекисью водорода — получится домашняя зубная паста, которая и отбелит зубы, и освежит дыхание. Однако не увлекайтесь, такую смесь можно использовать не чаще, чем раз в неделю (а лучше реже), так как она разъедает зубную эмаль.

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Алевтина Мармеладова