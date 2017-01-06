Уникальный рецепт восстановления суставов

Народный рецепт, улучшающий функции суставов с обезболивающим эффектом.

Очистите 300-400 граммов чеснока, пропустите его через мясорубку, положите в литровую банку и залейте хорошим нерафинированным растительным маслом. Настаивайте 2 недели в темном месте, ежедневно перемешивая содержимое. Получите чесночное масло. Процеживаете его через 3-4 слоя марли.

Способ применения : втираете в больное место (например, поясницу при остеохондрозе или суставы при артрозе). Накрываете полиэтиленом и теплым шарфом на ночь. Уже с первых дней почувствуете облегчение, восстановление подвижности и уменьшение болей.

Курс два месяца.

Чеснок улучшает кровообращение в области больного сустава, тем самым способствуя восстановлению его функций.

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Валентина Соломатина