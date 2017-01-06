 
           
Статьи / 

Моя семья

Уникальный рецепт восстановления суставов

Уникальный рецепт восстановления суставов
 

Народный рецепт, улучшающий функции суставов с обезболивающим эффектом.

Очистите 300-400 граммов чеснока, пропустите его через мясорубку, положите в литровую банку и залейте хорошим нерафинированным растительным маслом. Настаивайте 2 недели в темном месте, ежедневно перемешивая содержимое. Получите чесночное масло. Процеживаете его через 3-4 слоя марли.

Способ применения : втираете в больное место (например, поясницу при остеохондрозе или суставы при артрозе). Накрываете полиэтиленом и теплым шарфом на ночь. Уже с первых дней почувствуете облегчение, восстановление подвижности и уменьшение болей.

Курс два месяца.

Чеснок улучшает кровообращение в области больного сустава, тем самым способствуя восстановлению его функций.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100