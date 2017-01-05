Напитки c куркумой - секрет уникального долголетия
Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы.
Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.
Как продлить молодость и исцелить организм?
1. Целебный напиток с куркумой и лаймом
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан кипятка
- 1/4 ч. ложка куркумы
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона)
- 1 ч. ложка сахара
Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка можно добавить в него немного сушеного корня имбиря.
2. Целебный напиток с куркумой, медом и молоком
Необходимые ингредиенты:
- стакан теплого молока
- 1/4 ч. ложка куркумы
- чайная ложка меда
Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего добавить мед.Мария Зимина