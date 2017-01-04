Травы-амулеты

Недаром наши прабабушки придавали такое значение травам - и лечили, и злых духов отгоняли. А ведь действительно, травы-амулеты существуют, и, думаю, многим захочется узнать о них побольше.

Шиповник дарит благополучие. В народе бытует поверье, что если окружить дом кустами шиповника, то в нем всегда будет мир и благополучие. Если ты часто терпишь поражения, то шиповник тебе поможет.

Есть у шиповника такое свойство - перерабатывать отрицательную энергию в положительную, поэтому издавна его высаживали около окон дома. Запах шиповника во время цветения очень полезен, он наполняет нас чистой энергией.

Даже аромат засушенных цветков продуваемых вентилятором, может вернуть бодрость и здоровый внешний вид, если принимать такие воздушные ванны ежедневно в течение 15-30 минут.

Аир обладает защитными свойствами. Пучки свежих листьев под подушкой защищают спящего от астральных нападений и кошмаров. Подвешенные на окнах и над дверьми, защищают от магического вторжения.

Греки считали, что аконит вырос из пены, падавшей изо рта Цербера. Растущий в саду, защищает территорию. Клубень, носимый в мешочке на груди, приносит удачу.

Берёза, покровительница женщин и девушек, считается хранительницей домашнего очага. Очищающие свойства, поэтому используется для создания магической метелки, а так же на березу сводят некоторые болезни. Лист, собранный в майское полнолуние, обладает большой целительной силой.

Боярышник оберегает от нечистой силы

Бузина обладает целительной силой.

В буке таится дух времени.

Вербена используется для предсказаний, в любовной магии, в магических ритуалах на увеличение благосостояния, обладает большой целительной силой, защищает. Употребление весьма обширно. Одна из основных магических трав.

Вяз символизирует знания.

Девясил используется в целительстве, любовной и защитной магии.

Дуб - священное дерево, наделяет силой. Друиды считали деревом мудрости, или науки.

Ель - как и дуб, священное дерево, символ долголетия и здоровья.

Ива используется в лозоходстве, а так же защищает от кошмаров и мороков. Убережет от сглаза и колдовства.

Иван-да-Марья - сохраняет любовь и преданность.

Камнеломка - магическая разрыв-трава славянской мифологии.

Кедр даёт крепость духа и выносливость.

Клевер - символ удачи и успеха.

Крапива считается целебной. Используется в любовной магии для отворотов и приворотов.Снимает порчу, защищает от недоброй энергии и колдовства. При ношении на себе дает храбрость, придает неустрашимость.

Крушина в магии используется для снятия заклятий и заговоров.

Одолень-трава. Под этим названием в некоторых местностях России знают белую и желтую кувшинки, или их еще называют белой и желтой лилией. Считается, что растение обладает волшебными свойствами и что оно охраняет дом от нечистой силы и помогает преодолевать житейские трудности.

Кувшинка, лилия водяная (белая). Корень носить на шее - для привлечения любви.

Липа - самое светлое, сердечное дерево. Считается, что липа сплачивает семью. А липовый чай оказывает даже привораживающее действие, првда, подействует оно на собственного мужа или жену. Им нельзя пользоваться в корыстных целях, с темными мыслями разрушать семью. Плохой приметой на Руси считалось, если липа, посаженная возле дома, засохнет - из семьи уйдет благополучие, дом лишится оберега.

В народе существовало поверье, что дерево липы оберегало от молнии. И человек, находящийся под липой во время дождя, не должен бояться ни грома, ни молнии. так как до сих пор не было случая, что-бы под липой кого-либо убило.

Ольха - одно из 13 священных деревьев, используемых в колдовстве. Оно связано с периодом весеннего равнодействия - временем равновесия и гармонии

Орешник используется в лозоходстве. Орех - символ победы, его часто используют для борьбы с кем-либо.

Осина ничего хорошего не принесёт, всегда имела дурную славу.

Осот растёт на болоте, считался покровителем злых духов.

Папоротник применяется в целительстве, для наведения мороков, для создания талисманов. Папоротник, носимый на голом теле, оберегает от колдовства и злых духов. Хранит дом от молнии, а поле - от града. Это талисман высшего счастья, дает удачу во всех предприятиях, игре и любви. Отгоняет кошмары, отстраняет молнию, град, чертей и чары. Даже один стебелек, носимый с собой, приносит счастье в игре.

Полынь. Если во время путешествия держать ее в руке - не утомишься, а чтобы не чувствовать усталости при ходьбе - вымыть ноги отваром полыни или положить в обувь. Если носить его в обуви, то человек становится неутомимым и быстрым на ходу. Носимая на себе, охраняет от молнии, порчи, злых духов и эпилепсии. Будет благополучное путешествие, если носить на себе полынь и вербену вместе.

Примула - символизирует дорогу.

Просвирник используется в целительстве.

Репейник - растение, обладающее способностью насылать порчу, а также его можно использовать в любовной магии. В магии его называют "Чарь-трава".

Рябина используется в защитной магии. Ягоды защищают от недобрых духов, злого колдовства. Древесина используется для создания жезлов.

Сон-трава используется в практике сновидения, для предсказаний.

Шалфей применяется в качестве окуривания для очищения. Используется в смесях для талисманов на удачу, благополучие. Может быть использован для наведения мороков, создания иллюзий.

Чистотел - трава победы.

Хмель. Если сделать подушечку из цветков хмеля и класть под подушку - не будет бессоницы.

Мелисса. Если носить на себе, то будешь любезный для всех и восстановишь силы.

Считается, что от колдовства могут защитить: ячмень, чеснок, лук, рябина, берёза, самшит, бузина.

Раскроют экстрасенсорные способности, разовьют "третий глаз": ромашка и орхидея.

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Алевтина Мармеладова