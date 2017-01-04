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Отвар трав для укрепления сосудов

Отвар трав для укрепления сосудов
 

Отвар на основе сочетания целебных трав поможет вам укрепить сосуды, особенно это актуально для страдающих сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, а также всем тем, кого мучают головные боли от перенапряжения и стресса.

Целебный травяной отвар – уникальный рецепт:

Необходимо смешать в равных пропорциях пустырник, зверобой, корни валерианы и листья мелиссы, две столовые ложки смеси трав залить 300 мл кипящей воды, настаиваем в течение получаса, процеживаем. Принимать целебный отвар следует по 100 мл три раза в день за полчаса до еды. Курс исцеления – одна неделя.

Пустырник снимет спазм сосудов, а также поможет успокоить нервную систему, нормализовать сердечный ритм, снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Зверобой помогает восстановить поврежденные ткани, нормализовать сон, повысить работоспособность, сочетание зверобоя и мелиссы помогает нервной системе сосредоточиться на решение трудных задач.

Валериана применяется при возбудимости нервной системе, проблемах со сном, сосудистых спазмах, повышенном давлении, головных болей и при общих нарушениях работы нервной системы, вызванных стрессами и расстройствами.

Мелисса обладает выраженным успокаивающим действием, кроме того она прекрасный спазмолитик, помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и сон.

Евгения Примак
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