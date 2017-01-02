Ромашка успокаивает нервную систему

Стресс стал неотъемлемой частью современного образа жизни. Если вы длительно страдаете от эмоциональных переживаний и беспокойств, то ваш организм становится более восприимчивым к болезням. Успокойте себя с помощью естественных методов, которые предлагает нам сама природа.

Некоторые травы издавна используются в народной медицине для успокоения «расшалившихся нервов». Однако если вы уже используете какие-то лекарственные препараты, то лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы избежать потенцирования эффектов.

Ромашка — растение из семейства сложноцветных. Ромашка достаточно выносливое растение, поэтому может выращиваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Ромашка применяется для устранения симптомов стресса, беспокойства и в качестве снотворного. Ромашка обладает спазмолитическим действием, то есть помогает расслабить мышцы, а также является легким успокаивающим средством.

Ромашку можно заварить в виде чая, травяного настоя или приобрести в виде капсул и настойки. Для приготовления ромашкового чая необходимо залить стаканом кипятка 2 — 4 грамма сушеной травы. Накрыть крышкой и дать постоять в течение 10 — 15 минут. Чтобы успокоить нервы и расслабиться, пейте по чашке чая из ромашки 3 раза в день.

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Валентина Соломатина