Морская соль: 8 полезных применений

Одной из главных особенностей, отличающих морскую соль от обычной, является содержание минералов. В морской соли вы встретите магний, кальций и калий, каждый из которых играет не последнюю роль в состоянии и функциях кожи. Когда ее минеральный баланс выходит из строя, она становится сухой, увядшей, раздраженной, склонной к высыпаниям, особенно в сухую и холодную погоду. Наладить этот баланс и замедлить старение кожи поможет морская соль!

1. Восстанавливающая маска

Морская соль и мед обладают противовоспалительными свойствами, помогающими смягчить кожу и снять высыпания и раздражение. Они также помогают налаживать работу сальных желез и восстановить уровень влаги там, где это особенно нужно.

Инструкции: Смешайте 2 чайные ложки морской соли (желательно, мелкой) с 4 столовыми ложками сырого меда до состояния пасты. Нанесите смесь ровным слоем на чистую сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 10-15 минут. Перед ополаскиванием лица аккуратно удалите медовую смесь при помощи махрового полотенца, смоченного в теплой воде. После, мягкими массажирующими движениями ополосните лицо теплой водой, удаляя остатки маски. Завершите процедуру, нанеся на очищенную кожу привычный крем.

2. Подсушивающее средство для жирной кожи

Морская соль помогает глубоко очистить поры, уравновесить выработку кожного сала и устранить бактерии, вызывающие высыпания и акне.

Инструкции: Смешайте 1 чайную ложку морской соли с 0,5 стакана теплой воды, дождитесь растворения соли и перелейте воду в пульверизатор. Разбрызгивайте воду на сухую чистую кожу, избегая области вокруг глаз. Применяйте 1-2 раза в день.

3. Смягчающий скраб для тела

Морская соль — щадящее натуральное средство для отшелушивания отмершей кожи. Содержащиеся в ней минералы смягчают кожу и восстанавливают ее водный баланс.

Инструкции: Смешайте 0,25 стакана морской соли с 0,5 стакана оливкового масла или растопленного кокосового масла до состояния густой пасты. По желанию можно добавить 10 капель любимого эфирного масла. Нанесите скраб на тело с помощью мочалки или рук, мягко массируя кожу круговыми движениями.

4. Омолаживающий скраб

Морская соль не только смягчает кожу, но и восстанавливает ее. Алоэ увлажняет, заживляет и ускоряет обновление клеток кожи, в то время как лаванда обладает натуральным антисептическим свойством и улучшает кровообращение.

Инструкции: Смешайте 0,5 стакана морской соли, 0,25 стакана чистого сока или геля алоэ, 0,25 стакана масла (по вашему выбору), 1 столовую ложку сухих цветов лаванды и 10 капель эфирного масла лаванды. Добавьте чуть больше масла, если паста получилась слишком густой. Нанесите скраб на тело с помощью мочалки или рук, мягко массируя кожу круговыми движениями.

5. Расслабляющая солевая ванна

Соль поглощает грязь и токсины и глубоко очищает поры. Минералы, содержащиеся в морской соли, восстанавливают защитный барьер кожи и помогают ей удерживать влагу — после солевой ванны вы заметите, что кожа не морщинится и не стягивается, как после обычной.

Инструкции: Добавьте 0,3 стакана морской соли в ванну, наполненную теплой водой, размешайте соль до полного растворения. Принимайте ванну 15-30 минут.

6. Средство против перхоти

Морская соль помогает отшелушивать и удалять перхоть, стимулируя кровообращение в коже головы. Она также удаляет избыточный жир и предотвращает рост грибков, причину образования перхоти.

Инструкции: Разделите волосы на несколько секций и посыпьте на кожу головы немного морской соли. Мягкими движениями массируйте кожу влажными пальцами 10-15 минут (если кто-то сделает эту процедуру за вас, она превратиться в настоящее удовольствие!). Пойсле вымойте голову с шампунем и кондиционером. Результат появится после первого же использования.

7. Натуральный ополаскиватель для полости рта

Морская соль убивает бактерии, вызывающие неприятное дыхание и гингивит.

Инструкции: Смешайте 0,5 чайной ложки морской соли, 0,5 чайной ложки соды и 0,25 стакана воды до растворения соли. Прополощите рот солевым раствором, после — чистой водой.

8. Средство для осветления ногтей

Морская соль размягчает кутикулы и укрепляет ногти. Пищевая сода и лимон устраняют пожелтение и пятна, придавая ногтям здоровый вид.

Инструкции: Смешайте по одной чайной ложке соль, соду и лимонный сок, добавьте 0,5 стакана теплой воды в удобную емкость. Опустите в раствор ногти на 10 минут, затем протрите их мягкой тряпочкой, смойте раствор и нанесите увлажнитель.

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Евгения Примак