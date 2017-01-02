Витамин E для волос

Витамин Е - один из наиболее важных витаминов для поддержания здоровья и красоты наших волос. Являясь природным антиоксидантом, он активно насыщает клетки кислородом, благодаря чему существенно улучшается кровоснабжение кожи головы и ускоряются процессы естественного клеточного обновления.

Рецепт №1. Маска для регулярного ухода за волосами с витамином Е.

Чтобы приготовить такую маску, необходимо нагреть на пару водяной бани две столовых ложки любого растительного масла (но для лучшего эффекта, рекомендуем использовать репейное масло или масло жожоба) и ввести в него одну чайную ложечку жидкого витамина Е. После того как смесь немного охладится, её следует втереть круговыми массажными движениями в корни волос и кожу головы. Затем утеплив голову полиэтиленом и полотенцем нужно подождать около сорока минут. Смывают маску проточной тёплой водой с шампунем.

Рецепт №2. Маска с димексидом и витамином Е.

Приобрести раствор димексида можно в любой аптеке. Для приготовления маски нужно взять касторовое или репейное масло (также их можно смешать в пропорции 1:1). Теперь добавьте в основу по одной чайной ложечке витамина Е и димексида. Необходимо нанести маску от корней (массируя их) до самых кончиков волос и подождать один час, утеплив голову целлофановым пакетом. После этого смойте маску подходящим для Вашего типа волос шампунем и проточной водой.

Рецепт №3. Яичная питательная маска для волос с витамином Е.

Эта маска отлично подойдёт для сухих и ослабленных волос. Для её приготовления Вам понадобятся такие ингредиенты: две столовых ложки репейного или оливкового масла, один куриный желток и одна чайная ложечка витамина Е. Необходимо растворить в слегка подогретом на пару масле витамин Е, после чего ввести в смесь хорошо взбитый желток (постоянно помешивая). Готовую маску втирают в корни волос и выдерживают, укутав голову полиэтиленовой плёнкой полчаса.

Рецепт №4. Травяная маска для ломких волос с витамином Е.

Для начала Вам необходимо приготовить отвар из крапивы и ромашки. Залейте по две столовых ложки каждой из трав стаканом очищенной кипящей воды и дайте настояться около часа. Охладите и процедите настой через ситечко или марлю, а затем добавьте в него одну чайную ложечку витамина Е и немного мякоти ржаного хлеба. Втирайте маску в кожу головы и оставьте на час – полтора.

Все маски необходимо делать не менее двух раз в неделю на протяжении одного - двух месяцев.

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Валентина Соломатина