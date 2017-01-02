Про сушеные яблоки
Сушеные яблоки содержат: кальций, калий, железо, натрий, фосфор, йод, серу, медь и молибден.
Сушеные яблоки способствуют развитию полезных бактерий.
Сушеные яблоки улучшают память и умственные способности.
Потребление всего нескольких штук в день снижает риск развития старческого слабоумия и потери памяти.
Сушеные яблоки улучшают обмен веществ.
Сушеные яблоки выступают в качестве профилактического средства от различных онкологических заболеваний.
Яблоки препятствуют развитию раковых метастаз.
Сушеные яблоки улучшают пищеварение, а так же работу кишечника.
Сушёные яблоки оказывают положительное действие при низком кровяном давлении и отвердевании сосудов, потому что они - мощный очиститель крови.
Они полезны для укрепления зрения, кожи, волос и ногтей, а также для устранения заболеваний нервного характера.
Сушеные яблоки - продукт с низким гликемическим индексом.
Сушеные яблоки можно есть вместо чипсов и сухариков - в этом натуральном продукте и калорий меньше.
Сушеные яблоки очень часто используются в кондитерском деле или же добавляются в выпечку.
Калорийность. На 100 г - 253 Ккал.
Но при сахарном диабете или же ожирении вред сушеных яблок может отрицательно сказаться на здоровье человека.Мария Зимина