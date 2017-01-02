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Про сушеные яблоки

Про сушеные яблоки
 

Сушеные яблоки содержат: кальций, калий, железо, натрий, фосфор, йод, серу, медь и молибден.

Сушеные яблоки способствуют развитию полезных бактерий.

Сушеные яблоки улучшают память и умственные способности.

Потребление всего нескольких штук в день снижает риск развития старческого слабоумия и потери памяти.

Сушеные яблоки улучшают обмен веществ.

Сушеные яблоки выступают в качестве профилактического средства от различных онкологических заболеваний.

Яблоки препятствуют развитию раковых метастаз.

Сушеные яблоки улучшают пищеварение, а так же работу кишечника.

Сушёные яблоки оказывают положительное действие при низком кровяном давлении и отвердевании сосудов, потому что они - мощный очиститель крови.

Они полезны для укрепления зрения, кожи, волос и ногтей, а также для устранения заболеваний нервного характера.

Сушеные яблоки - продукт с низким гликемическим индексом.

Сушеные яблоки можно есть вместо чипсов и сухариков - в этом натуральном продукте и калорий меньше.

Сушеные яблоки очень часто используются в кондитерском деле или же добавляются в выпечку.

Калорийность. На 100 г - 253 Ккал.

Но при сахарном диабете или же ожирении вред сушеных яблок может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Мария Зимина
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