10 необычных способов использования сахара

Сахар, который вы, как правило, используете для приготовления чая, кофе или любимых вкусностей, можно применить и в других областях быта. В некоторых ситуациях он просто незаменим.

1. Сахар может сохранить свежесть цветов. Просто добавьте в воду 3 столовые ложки сахара и 2 уксуса. Сахар полезен для стеблей, а уксус остановит размножение бактерий.

2. Хочется наесться льда после острой пищи? Это не обязательно, просто возьмите в рот ложку сахара, он мгновенно снимет раздражение слизистой, а если вы худеете, то просто не надо его глотать.

3. Скрабы с сахаром уже давно известны, их применяют во всех косметических салонах, как для лица, так и для тела. Его несложно изготовить в домашних условиях. Просто смешайте сахар с оливковым маслом и добавьте любое эфирное масло по вашему вкусу. Кожа станет нежной и шелковистой.

4. Удивительно, но факт, если немного посыпать сахаром накрашенные помадой губы, немного подождать и слизнуть его, помада продержится дольше.

5. Использование сахара в качестве пятновыводителя - легко выводит пятна от травы. Просто намочите пятно, посыпьте сахаром и оставьте на час. Результат вас удивит.

6. Сахар поглотит запах и цвет кофе и любых специй, пропущенных через кофемолку.

7. Сахар помогает слизистой рта не только после острой пищи, но и при ожоге горячим напитком. Просто положите ложку с сахаром на язык, боль уйдет моментально.

8. Плохо ложится помада? Нанесите на губы смесь сахара и оливкового масла и подождите 30 секунд. Смойте, и смело наносите макияж, все будет идеально.

9. Все знают, как сложно смыть мылом машинную смазку с рук. Зато смесью сахара и любого масла это сделать очень просто, разотрите в руках, и смойте водой. Все готово.

10. Жители африканского континента, например, уверены в том, что сахар заживляет раны. Ученые из больницы Бирменгема решили проверить эту теорию и провели ряд экспериментов, которые заключались в накладывании на раны повязок с сахаром.

Выводы после исследования использования сахара оказались удивительными, оказывается, сахар способен убивать бактерии препятствующие заживлению и вызывающие хронические боли.

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Евгения Примак